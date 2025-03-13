Später bezahlen mit Klarna
10 € für Newsletter Anmeldung
Kostenloser Versand ab 40€
60 Tage Rückgaberecht
2 Jahre Garantie
Ein gesunder Lebensstil beginnt hier. Melden Sie sich an und sichern Sie sich exklusive Angebote.
Alle Serien
Jewel Schlauch
Eingestellt
Support
FC6030
Zum Shop
Anmelden oder Konto erstellen
Sie haben sofort Zugriff auf Handbücher, individuellen Support und mehr. Es geht schnell und einfach.
Es ist normal, dass Ihr Staubsauger eine längere Lebensdauer als sein Schlauch hat. Ist der aktuelle Schlauch Ihres Philips Staubsaugers kaputt? Zum Glück ist es ganz einfach, diesen auszutauschen!
Kontaktaufnahme zu Philips
Wir helfen Ihnen gerne weiter