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Dieser AFS-Staubsaugerfilter gewährleistet eine außerordentlich gute Filterung der Abluft. Für eine optimale Filterleistung sollte der AFS-Filter alle 6 Monate ausgetauscht werden.
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