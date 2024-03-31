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Dieser AFS-Staubsaugerfilter gewährleistet eine außerordentlich gute Filterung der Abluft. Für eine optimale Filterleistung sollte der AFS-Filter alle 6 Monate ausgetauscht werden.

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  • 31 March 2024

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