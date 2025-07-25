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Der Philips EPA12-Filter für Ihren Staubsauger fängt 99,5 % Feinstaub auf – für eine staubfreie Umgebung. Für eine optimale Leistung sollte der Filter einmal pro Jahr ausgetauscht werden.

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  • 25 July 2025

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