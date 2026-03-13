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FC9088/01
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User Manual Philips StudioPower Vacuum cleaner with bag
Der Studio erzielt die Leistung eines größeren Staubsaugermodells in einem kompakten Gehäuse. Der neue hoch effiziente HD-Motor verbraucht 30 % weniger Strom, ohne dass die hervorragende Saugleistung darunter leidet.
Ist das Zubehör meines Philips Staubsaugers mit anderen Modellen kompatibel?
Wann und wie soll der Staubbeutel meines Philips Staubsaugers ausgetauscht werden?
Wann ist der Filter des Philips Staubsaugers auszuwechseln?
Wie erkenne ich, ob der Beutel im Philips Staubsauger voll ist?
Wo befindet sich die Modell- und Seriennummer meines Philips Staubsaugers?
Wie reinige ich den Filter meines Philips Staubsaugers?
Mein Philips Staubsauger lässt sich nicht einschalten
Mein Philips Staubsauger überhitzt
Mein Philips Staubsauger zeigt einen vollen Beutel an, obwohl der Beutel nicht voll ist
Die Staubbeutelkammer des Philips Staubsaugers ist verschmutzt
Mein Philips Staubsauger hat eine geringe Saugleistung
Ich bekomme elektrische Schläge bei der Verwendung meines Philips Staubsaugers
Die Saugkraft meines Philips Beutelstaubsaugers hat abgenommen