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Studio Staubsauger mit Beutel

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Studio Staubsauger mit Beutel

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Handbücher und Dokumentation

User Manual Philips StudioPower Vacuum cleaner with bag

  • PDF Datei, 27.2 MB
  • 13 March 2026

Der Studio erzielt die Leistung eines größeren Staubsaugermodells in einem kompakten Gehäuse. Der neue hoch effiziente HD-Motor verbraucht 30 % weniger Strom, ohne dass die hervorragende Saugleistung darunter leidet.

  • PDF Datei
  • 29 March 2026

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