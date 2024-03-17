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Featherlight Plus Dampfbügeleisen mit antihaftbeschichteter Bügelsohle

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Featherlight PlusDampfbügeleisen mit antihaftbeschichteter Bügelsohle

GC1424/30

Featherlight Plus Dampfbügeleisen mit antihaftbeschichteter Bügelsohle

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Handbücher und Dokumentation

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF Datei, 339.9 kB
  • 17 March 2024

User Manual Philips Featherlight Plus Steam iron with non-stick soleplate GC1424/30

  • PDF Datei, 1.3 MB
  • 16 March 2024

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