Später bezahlen mit Klarna
10 € für Newsletter Anmeldung
Kostenloser Versand ab 40€
30 Tage Rückgaberecht
2 Jahre Garantie
Ein gesunder Lebensstil beginnt hier. Melden Sie sich an und sichern Sie sich exklusive Angebote.
Küchengeräte
Alle Serien
Daily Collection Standmixer
Eingestellt
Support
HR2004/70
Zum Shop
Anmelden oder Konto erstellen
Sie haben sofort Zugriff auf Handbücher, individuellen Support und mehr. Es geht schnell und einfach.
User Manual Philips Daily Collection Blender
Important Information Manual Philips Daily Collection Blender
Alle (7)
Kann ich mit diesem Gerät Kaffeebohnen, Muskatnüsse usw. mahlen?
Wozu dient der kleine Deckel?
Kann ich kochend heiße Zutaten in den Mixbehälter meines Philips Standmixers füllen?
Wie reinige ich den Becher meines Philips Mixers?
Wie kann ich Zutaten hinzugeben, während mein Philips Mixer in Betrieb ist?
Alle Zutaten kleben an der Wand des Mixbechers, und das Messer kann sie nicht erreichen.
Es tritt Schaum aus meinem Philips Mixer aus
Mein Philips Mixer ist während des Gebrauchs blockiert
Warum enthält der Fruchtsaft oder die Sojamilch viel Fruchtfleisch oder Schalen?
Aus dem Mixbecher tritt Flüssigkeit aus. Was soll ich tun?
Kontaktaufnahme zu Philips
Wir helfen Ihnen gerne weiter