Hohe Lichtqualität für perfekte Ergebnisse

Die ultrakompakte Philips EcoPro10 ist ein idealer Begleiter für den Alltag, um schnell Inspektionen zu erledigen und passt in die Hosentasche. Mit einem natürlichen weißen Licht von 6.000 K beleuchtet sie das, was sich vor Ihnen befindet, und passt leicht in enge Räume. Alle Vorteile ansehen