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GESICHT – Styler und Pflegesets
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Multigroom series 9000 13-in-1, für Gesicht, Haare und Körper
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Warum enthält mein Philips Groomer/Trimmer/Haarschneider weißes Schmierfett?
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Schneideeinheit
MultigroomBartkamm 1 mm
OneBladeBartkamm 1 mm
OneBlade2-mm-Kammaufsatz
OneBlade3-mm-Bartkamm
OneBlade5-mm-Bartkamm
OneBlade 3-mm-Kammaufsatz für Körperbehaarung
OneBladeHautschutzaufsatz
ShaversReinigungsbürste
USB-Kabel
OneBlade 360, OneBlade Pro Verstellbarer Bartkamm 1–5 mm
OneBlade& Shaver series 5000Aufbewahrungstasche
2-mm-Kammaufsatz
Multigroom Kammaufsatz, 12 mm
MultigroomVerstellbarer Kamm für Bärte
MultigroomKammaufsatz, 9 mm
MultigroomKammaufsatz 16 mm
All-in-One-Trimmer/MultigroomNasen- und Ohrhaartrimmer
HQ87 USB-Netzadapter
Mein neuer Philips Bartschneider oder Rasierer lässt sich nicht einschalten
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