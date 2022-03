Full HD 3D Fernseher für das ultimative Heimkinoerlebnis

Lassen Sie sich von 3D-Filmen in Full HD begeistern – in Ihrem eigenen Wohnzimmer. Active3D verwendet die neueste Generation von schnell umschaltenden Displays für realistische Tiefendarstellung und ein wirklichkeitsgetreues Filmerlebnis mit einer Full HD-Auflösung von 1080 x 1920. 3D-Filme auf Blu-ray-Discs in 3D bieten eine umfassende, hochwertige Auswahl an Inhalten. Mit Ihrem kompatiblen Philips Fernseher sind Sie bereit für ein 3D-Filmerlebnis in Full HD indem Sie einen 3D-fähigen Blu-ray-Player oder HD-Empfänger anschließen. Für Filmspaß mit der ganzen Familie und mehr als 2 Zuschauern können Sie so viele 3D-Brillen erwerben, wie Sie benötigen (Erweiterungskit PTA03).