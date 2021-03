Hohe horizontale Basiskurve für bestes peripheres Sehen

Diese Brillen sind mit Oakley 3D-Optik mit zylindrischer Basiskurve versehen. Dadurch passen sich die Brillen dem menschlichen Gesicht besser an. Die hohe horizontale Basiskurve verbessert das periphere Sehen in 3D und sorgt so für ein komfortableres Erlebnis.