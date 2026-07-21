Dieses Produkt
Shaver series 7000
Elektrischer Nass- und Trockenrasierer
159,99 €
Accessories
Reinigungsstation
34,99 €
SH71
Ersatz-Scherköpfe
43,99 €
159,99 €
159,99 €
Nano SkinGlide Beschichtung
SteelPrecision Klingen
Motion Control Sensor
Flexible 360-Grad-Scherköpfe
Bis zu 5 Jahre Garantie****
Zwischen den Scherköpfen des Rasierers und deiner Haut befindet sich eine Schutzbeschichtung, damit der Rasierer sanft über die Haut gleitet. Die Schutzbeschichtung besteht aus bis zu 250.000 Mikrotechnikperlen pro Quadratzentimeter und verbessert die Gleitfähigkeit auf der Haut um bis zu 30 %***. Hautirritationen werden so auf ein Minimum reduziert, damit du jeden Tag eine angenehme Rasur genießen kannst.
Mit bis zu 90.000 Schnittvorgängen pro Minute schneiden die SteelPrecision Klingen mehr Haare pro Zug für eine gründliche und effiziente Rasur. Die 45 Hochleistungsklingen sind selbstschärfend und werden in Europa hergestellt – für eine zuverlässige Schnittleistung bei jeder Rasur.
Die Technologie zur Bewegungserkennung analysiert, wie du dich rasierst, und leitet dich an, effizientere Bewegungen auszuführen. Nach nur drei Rasuren erreichte die Mehrheit der Männer eine bessere Rasiertechnik mit weniger Zügen***. Der Komfort und die Konsistenz bei der täglichen Rasur werden verbessert.
4.3
von 5
2959
Bewertungen
85%
empfehlen dieses Produkt.
Bester Liveopa
21/07/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Zufriedenstellendes und empfehlenswertes Gerät
Bin schon seit vielen Jahren sehr Zufrieden mit Philips Rasierern und der neue etwas höher Wertige ist absolut Überzeugend und schonend in Rasur- und auch die Akkuleistung ist ok.
Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 S7887/35 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Date of Use 2026-06-14
Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 S7887/35 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Date of Use 2026-06-14
Kölnpeppi
27/06/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Alles nach meinem Wunsch
Beweißt die gleichen Qualitäten wie der vorhrige Serie 9000 Rasierer
Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 S7887/35 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Date of Use 2026-05-22
Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 S7887/35 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Date of Use 2026-05-22
Bartstreichler
09/06/2026
Deutschland
Top Preis-Leistung, leise, hautfreundlich - Kaufen
Das Gerät ist nun seit fast 5 Wochen in Verwendung. Sehr feine Rasur, sehr hautfreundlich, leise, sehr leicht zu reinigen, Rasurreste lagern sich wenig ab, Ladevorgang mittels beiliegendem USB-Kabel einfach und schnell. Transportsicherung einfach, Case praktisch und passend, allerdings etwas gross und sperrig. Einziger Kritikpunkt: im Vergleich zur Mehrheit finde ich das Design des Gerätes nur bedingt gelungen: sieht zwar stylisch aus, liegt aber nicht so gut in der Hand, rutscht davon. Hier sind die Billigprodukte deutlich besser (selbst der Gesichtsrasenmäher von Beurer). Da wäre in der Designabteilung noch einiges zu tun. Preis-Leistung EUR 130.- absolut hervorragend, unbedingt empfehlenswert.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 S7886/55R1 Refurbished elektrischer Nass-/Trockenrasierer verfasst
Date of Use 2026-06-09
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 7000 S7886/55R1 Refurbished elektrischer Nass-/Trockenrasierer verfasst
Date of Use 2026-06-09
Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.
im Vergleich zu nicht beschichtetem Material
Getestet im Vergleich zur Philips Serie 3000.
Basierend auf Benutzern des Philips Serie S7000 und der GroomTribe App im Jahr 2019
2 Jahre Garantie + 3 Jahre Verlängerung bei Registrierung auf Philips.com innerhalb von 90 Tagen ab Kaufdatum.