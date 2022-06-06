Ich benutze den Rasierer seit 2015. Da nach 7 Jahren die Pumpe der Reinigungsstation defekt ist, musste ich eine Entscheidung treffen. Einen neue Reinigungsstation für rund 50 Euro und ein altes Gerät dazu, bei dem ohnehin des Scherblatt bald getauscht werden, wieder 48Euro, muss oder gleich alles neu. Ich habe mich für neu entschieden. Seit ich diesen Rasierer habe, ist rasieren schön. Immer glatt und sauber rasiert. Trocken oder nass. Nass bringt natürlich noch besseres Ergebnis. Was soll ich sagen. Zufrieden, läuft sauber , ruhig. Ich benutze es nicht nur für das Gesicht. Seit ich diesen Rasierer habe gibt es keine Verletzungen mehr. Die Batterie hat noch immer eine Haltbarkeit von mindestens. 15 Rasuren bis man laden muss. Ich lade aber nicht ständig, sondern nur wenn die Batterie runter ist. Diese Batteriepflege sollt man dem Rasierer ab und an gönnen. Eigentlich soll man ja immer jeden Tag den Rasierer reinigen. Muss aber jeder selber wissen. Die Pumpe ist daher kaputt, da die Achse auf der das Flügelrad sitzt weggerostet ist. Ja nach 7 Jahren im Wasser. Vielleicht sollte man V2A nehmen. Ich habe es ausgebaut und so den Fehler gefunden. Ach der Konturenschneider ist sehr gut zu gebrauchen. Wenn was kaputt geht, gibts im Philips Shop Ersatz. Und wer sein Gerät beim Kauf, egal wo gekauft hier bei Philips registriert, der erhält 3 Jahre Garantie. Danke. Noch eins: Wenn ein Gerät nach 7 Jahren noch gebaut wird, in der Werbung beworben wird, ich es ohne zögern neu bestellt habe, dann hat das Aussagekraft.