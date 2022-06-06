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Eingestellt

Shaver series 9000Elektrischer Nass- und Trockenrasierer

S9521/31

4.4
| (2091) Bewertungen | 88% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Perfektion mit jedem Zug
Der Shaver 9000 ist unser bisher fortschrittlichster Rasierer. Die einzigartige Technologie zur Konturenerkennung passt sich jeder Kontur Ihres Gesichts an, und das V-Track-System führt die Haare für ein besonders gründliches Ergebnis in die optimale Schneideposition.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Weltweit die führende Marke für Elektrorasierer1

Erfasst bis zu 20 % mehr Haare* mit jedem Zug

Perfektion mit jedem Zug

  • V-Track-Präzisionsklingensystem PRO

  • In 8 Richtungen bewegliche Scherköpfe

  • SmartClean-System Plus

  • SmartClick Bartstyler

Unser bestes Rasiersystem bei 1- bis 3-Tage-Bart

Unser bestes Rasiersystem bei 1- bis 3-Tage-Bart

Die V-Track-Präzisionsklingen PRO führen jedes Haar sanft in die optimale Position, selbst flach anliegende Haare und Haare unterschiedlicher Länge bei 1- bis 3-Tage-Bart. Schneidet 30 % gründlicher* in weniger Zügen und ist sanft zur Haut.

Köpfe bewegen sich in 8 Richtungen für ein optimales Ergebnis

Köpfe bewegen sich in 8 Richtungen für ein optimales Ergebnis

Die in 8 Richtungen beweglichen Scherköpfe passen sich jeder Kontur Ihres Gesichts und Halses an. Erfassen Sie mit jedem Zug 20 % mehr Haare für ein besonders gründliches und glattes Ergebnis.

Personalisieren Sie Ihre Rasur mit drei Einstellungen

Personalisieren Sie Ihre Rasur mit drei Einstellungen

Wählen Sie zwischen drei Modi, um Ihre Rasur individuell an Ihre Bedürfnisse anzupassen: Schonend – für eine sanfte, aber gründliche Rasur. Normal – für eine gründliche Rasur jeden Tag. Schnell – für eine schnellere und zeitsparende Rasur.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

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Auszeichnungen

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4.4

von 5

2091

Bewertungen

88%

empfehlen dieses Produkt.

06/06/2022

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Sehr guter Rasierapparat

Der Rasierer ist sehr schonend zu meiner Gesichtshaut, im Gegensatz zu meinem Braun Rasierapparat ein Unterschied wie Tag und Nacht. Habe keine geröteten Hautstellen mehr und es ziept auch nicht beim rasieren. Ich nutze das Gerät zur Trocken- bzw. Nassrasur und bin mit beiden Ergebnissen mehr als zufrieden. Nach dem rasieren einfach den Scherkopf lösen und unter fliesendem Wasser abwaschen, find ich gut und ist schnell erledigt. Einzig zwischen Kinn und Hals ist er nicht so gründlich, da musst du schon ein paar mal drüber gehen, ansonst aber gute Ergebnisse. Die Akkudauer ist für mich mehr als ausreichend, habe natürlich auch keinen Bartwuchs wie ein Bär ;-) Das wechseln der verschiedenen Schneid-Aufsätze geht trotzdem Kinderleicht. Den Langhaarschneidaufsatz habe ich bis jetzt noch nicht benutzt da ich einen Philips Langhaarschneider (AKKU) habe und diesen auch regelmäßig nutze. Funktioniert genauso Nass und Trocken. Auch das Gerät ist sehr gut. Für mich ist das Gerät eine klare Kaufempfehlung wert. Und sollte er wieder erwarten doch mal kaputt gehen gibt's natürlich nur wieder einen Philips!

Vorteile

Leicht zu reinigen, Handhabung einfach.

Nachteile

Zwischen Kinn und Hals nicht so genau bei der Rasur.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver series 9000 S9711/31 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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23/03/2022

Deutschland

Deutschland

Perfekte Rasur

Besser als der Braun, kleines Manko ist, das man die Barthaare direkt unterhalb der Nase schlecht erwischt. Ansonsten super.

Vorteile

Perfekte Rasur ohne Hautreizungen.

Nachteile

Direkt unterhalb der Nase nicht perfekt.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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29/01/2022

Deutschland

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Verifizierter Käufer

Produkt in einer sehr guten Qualität

Wunderbare Ergebnisse bei der Rasur und der anschließenden automatischen Reinigung

Vorteile

sehr gute rasur

Nachteile

keine

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Haftungsausschlüsse

  1. Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024. 

  1. Schneidet bis zu 20 % mehr Haare – im Vergleich zum SensoTouch