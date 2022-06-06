Eingestellt
V-Track-Präzisionsklingensystem PRO
In 8 Richtungen bewegliche Scherköpfe
SmartClean-System Plus
SmartClick Bartstyler
Die V-Track-Präzisionsklingen PRO führen jedes Haar sanft in die optimale Position, selbst flach anliegende Haare und Haare unterschiedlicher Länge bei 1- bis 3-Tage-Bart. Schneidet 30 % gründlicher* in weniger Zügen und ist sanft zur Haut.
Die in 8 Richtungen beweglichen Scherköpfe passen sich jeder Kontur Ihres Gesichts und Halses an. Erfassen Sie mit jedem Zug 20 % mehr Haare für ein besonders gründliches und glattes Ergebnis.
Wählen Sie zwischen drei Modi, um Ihre Rasur individuell an Ihre Bedürfnisse anzupassen: Schonend – für eine sanfte, aber gründliche Rasur. Normal – für eine gründliche Rasur jeden Tag. Schnell – für eine schnellere und zeitsparende Rasur.
Auszeichnungen
4.4
von 5
2091
Bewertungen
88%
empfehlen dieses Produkt.
Flabbi
06/06/2022
Deutschland
Verifizierter Käufer
Sehr guter Rasierapparat
Der Rasierer ist sehr schonend zu meiner Gesichtshaut, im Gegensatz zu meinem Braun Rasierapparat ein Unterschied wie Tag und Nacht. Habe keine geröteten Hautstellen mehr und es ziept auch nicht beim rasieren. Ich nutze das Gerät zur Trocken- bzw. Nassrasur und bin mit beiden Ergebnissen mehr als zufrieden. Nach dem rasieren einfach den Scherkopf lösen und unter fliesendem Wasser abwaschen, find ich gut und ist schnell erledigt. Einzig zwischen Kinn und Hals ist er nicht so gründlich, da musst du schon ein paar mal drüber gehen, ansonst aber gute Ergebnisse. Die Akkudauer ist für mich mehr als ausreichend, habe natürlich auch keinen Bartwuchs wie ein Bär ;-) Das wechseln der verschiedenen Schneid-Aufsätze geht trotzdem Kinderleicht. Den Langhaarschneidaufsatz habe ich bis jetzt noch nicht benutzt da ich einen Philips Langhaarschneider (AKKU) habe und diesen auch regelmäßig nutze. Funktioniert genauso Nass und Trocken. Auch das Gerät ist sehr gut. Für mich ist das Gerät eine klare Kaufempfehlung wert. Und sollte er wieder erwarten doch mal kaputt gehen gibt's natürlich nur wieder einen Philips!
Vorteile
Leicht zu reinigen, Handhabung einfach.
Nachteile
Zwischen Kinn und Hals nicht so genau bei der Rasur.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 9000 S9711/31 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 9000 S9711/31 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
OlivKo
23/03/2022
Deutschland
Perfekte Rasur
Besser als der Braun, kleines Manko ist, das man die Barthaare direkt unterhalb der Nase schlecht erwischt. Ansonsten super.
Vorteile
Perfekte Rasur ohne Hautreizungen.
Nachteile
Direkt unterhalb der Nase nicht perfekt.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 9000 S9711/31 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 9000 S9711/31 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Petka11
29/01/2022
Deutschland
Verifizierter Käufer
Produkt in einer sehr guten Qualität
Wunderbare Ergebnisse bei der Rasur und der anschließenden automatischen Reinigung
Vorteile
sehr gute rasur
Nachteile
keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 9000 S9711/31 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 9000 S9711/31 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer verfasst
Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.
Schneidet bis zu 20 % mehr Haare – im Vergleich zum SensoTouch