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  • Gründliche Rasur*, selbst bei empfindlicher Haut
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Eingestellt

Shaver series 9000Elektrischer Nass- und Trockenrasierer

S9982/55

4.4
| (2375) Bewertungen | 87% empfehlen dieses Produkt.
Gründliche Rasur*, selbst bei empfindlicher Haut
Der intelligenteste Rasierer mit künstlicher Intelligenz bietet Ihnen unglaublichen Hautkomfort. Erhalten Sie Feedback zum Rasierdruck, um Ihre Haut zu schützen, während die Haare direkt an der Haut geschnitten werden, selbst bei 5-Tage-Bärten. Der Rasierer erkennt Ihr Gesicht, führt Sie und passt sich an.
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Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Weltweit die führende Marke für Elektrorasierer1

mit SkinIQ Technologie

Gründliche Rasur*, selbst bei empfindlicher Haut

  • Pressure Guard Sensor

  • Dual SteelPrecision Klingen

  • Dermatologisch getestet

  • Flexible 360-Grad-Scherköpfe

So rasieren Sie sich mit optimalem Druck

Der richtige Druck ist entscheidend für Glätte und Hautschutz. Moderne Sensoren im Rasierer erkennen den Druck, den Sie ausüben, und das innovative Lichtsignal zeigt an, wenn Sie zu viel oder zu wenig Druck ausüben. Für eine individuelle Rasur, die genau richtig für Sie ist.

Schneidet Haare in jeder Richtung mit um 360 Grad rotierenden Klingen

Schneidet Haare in jeder Richtung mit um 360 Grad rotierenden Klingen

Philips Rotationsrasierer wurden speziell für Ihr natürliches Haarwachstum entwickelt und erfassen dank der um 360 Grad rotierenden Klingen alle Haare in jeder Richtung. Mit bis zu 150.000 Schneidvorgängen pro Minute erfassen die Dual Steel Precision Klingen mehr Haare pro Zug*.

Für eine bessere Technik mit weniger Zügen

Für eine bessere Technik mit weniger Zügen

Die Technologie zur Bewegungserkennung analysiert, wie Sie sich rasieren, und verhilft Ihnen über die GroomTribe App zu einer effizienteren Technik. Nach nur drei Rasuren erreichte die Mehrheit der Männer eine bessere Rasiertechnik mit weniger Zügen**.

Technische Daten

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4.4

von 5

2375

Bewertungen

87%

empfehlen dieses Produkt.

04/08/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Überraschung für Benutzer von Schwingkopfrasierern

Das Gefühl auf der Haut ist sehr sanft, ohne Ziepen oder Kratzen. Auch in Punkto Geschwindigkeit sehr effektiv. Einziger kleiner Minuspunkt ist die Rasur am Unterkiefer beim Übergang zu den Wangen. Da wäre etwas mehr Flexibilität willkommen, was aber den Gesamteindruck nicht schmälert.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für i9000 Prestige XP9202/30 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst

Date of Use 2026-08-04

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für i9000 Prestige XP9202/30 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst

Date of Use 2026-08-04

30/07/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Der Generationswechsel bringt attraktive Vorteile

Der Rasierer ist gründlicher als sein Vorgänger (7000er Serie von Philips), durch die Lightshow kann ich den optimalen Druck ziemlich durchgehend aufbringen. Für die Haut scheint der neue Rsierer etwas schonender zu sein, finde ich gut.

Diese Bewertung wurde für i9000 Prestige XP9201/30 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst

Date of Use 2026-07-30

Diese Bewertung wurde für i9000 Prestige XP9201/30 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst

Date of Use 2026-07-30

30/07/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Rasierer der optimal rasiert und das angenehm leis

Der Rasierer macht was er soll und das ordentlich und gründlich. Er ist angenehm leise gegenüber meinem vorherigen Rasierer von Philips. Die Reinigung in der speziellen Dose finde ich ein wenig übertrieben. Kann man benutzen muss es aber auch nicht. Es entstehen unnütze Extrakosten! Ansonsten ist der Rasierer eine Empfehlung

Diese Bewertung wurde für i9000 Prestige XP9201/30 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst

Date of Use 2026-07-30

Diese Bewertung wurde für i9000 Prestige XP9201/30 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst

Date of Use 2026-07-30

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Haftungsausschlüsse

  1. Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024. 

  1. im Vergleich zum Vorgänger der Philips Series S9000

  2. Basierend auf Benutzern des Philips Series S7000 und der GroomTribe App im Jahr 2019

  3. Im Vergleich zu nicht beschichtetem Material

  4. Vergleich von Rasierrückständen nach Verwendung von Reinigungsflüssigkeit und Wasser in der Reinigungskartusche