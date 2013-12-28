Eingestellt
SCF246/00
ab dem 6. Monat
Der weiche Trinkschnabel ist sanft zum Zahnfleisch.
Einfaches Trinken, einfache Reinigung
Alle Philips Avent Flaschen und Becher sind kompatibel, mit Ausnahme der Glasflaschen und der Erwachsenen-Trinklernbecher/Mein erster Becher für große Kinder. So können Sie Produkte zum perfekten Becher für die individuelle Entwicklung Ihres Kindes zusammenstellen.
2.3
von 5
7
Bewertungen
silmarifo
28/12/2013
Deutschland
sehr zufrieden
Ich habe viele Flachen und Sauger ausprobiert. Erst als ich diesen Trinkschnabel meiner Tochter anbot akzeptierte sie Flüssigkeit aus der Flasche :o)
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF246/11 Weiche Trinkschnäbel verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Marine
13/08/2014
Suisse
bon
Enfin un bec qui convient plus ou moins à mes enfants
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF246/11 Becs souples verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Julia27
23/01/2014
Deutschland
Sehr gutes Produkt mit ein bisschen Einschränkung
An sich ist das Produkt echt super. Was ich absolut Schade finde, ist dass das Produkt sich ganz schnell verfärbt. Hatte meinen Sohn einen Brokkoli Brei gegeben. Sofort hat sich der Trinkschnabel grün verfärbt. Echt Schade!!! Hätte von Phillips bessere Qualität erwartet
Diese Bewertung wurde für SCF246/11 Weiche Trinkschnäbel verfasst
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Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.