Eingestellt
1 Flasche
260 ml
Sauger mit langsamem Nahrungsfluss
ab dem 1. Monat
Das innovative Doppelventil reduziert Koliken und Unwohlsein, da die Luft in die Flasche und nicht in den Bauch Ihres Babys gelangt.
Die neue Philips Avent Natural-Flasche ist mit dem Philips Avent Sortiment kompatibel, mit Ausnahme unserer Klassik-Flaschen und -Bechergriffe. Wir empfehlen die Verwendung der Natural-Flaschen nur mit den Natural-Saugern.
Die neue Philips Avent Natural-Flasche ist in 4 Größen erhältlich: 60 ml, 125 ml, 260 ml und 330 ml. Alle Flaschen sind einzeln und in Mehrfachpacks erhältlich.
Auszeichnungen
4.8
von 5
4
Bewertungen
100%
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wolverine
14/05/2018
Ελλάδα
Άριστο
Πολύ καλό αποτέλεσμα, ειδικά αν δεν θέλεις σύγχυση θηλών. Το σχήμα βοηθάει πραγματικά το παιδί για κωλικούς και για ανακούφιση. Το μόνο αρνητικό, αλλά όχι και τόσο, είναι το ότι έχει άσπρο χρώμα στο δακτυλίδι και δυκολεύεσαι να δεις την υπολοιπόμενη ποσότητα γάλακτος.
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pandacontrariata
22/02/2017
Italia
è il miglior biberon in commercio
Ho comprato il set prime poppate, biberon piccoli Natural, biberon medio Natural, ciuccio e spazzolino per i biberon. Poi solo per curiosità ho provato un altro biberon con le tettarelle compatibili con avent Natural: Pessima idea!! La qualità avent Natural è imbattibile (e ho provato tutte le maggiori e minori marche). È ufficialmente anticolica (nel senso che il piccolo non ingoia aria), il materiale è resistentissimo sia alle cadute che alle altissime temperature (l'ho messo in uno sterilizzatore da laboratorio industriale) e l'ho anche sterilizzato con le radiazioni. Non ha fatto una piega! L'avvitamento easy twist evita che il papà lo rompa stringendo troppo forte. Mio figlio ha un anno e mezzo e i vari tipi di tettarella sono fatti su misura per la crescita di mio figlio. Se solo oso pensare di usare altro mio figlio mi disconosce! Avent tutta la vita
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diariodiunamamma
17/08/2016
Italia
Ottimo
Ci è stato regalato per la nascita, io allatto al seno, ma con questo biberon non abbiamo avuto problemi nel dare il mio latte dal biberon. Grazie alla tettarella che simula perfettamente il seno la suzione è efficace e il rischio di interferenza è basso. Non ho avuto alcun tipo di problema nemmeno per quanto riguarda coliche o altri problemi.
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Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
0 % BPA – gemäß EU-Richtlinie 10/2011