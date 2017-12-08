Eingestellt
2 Flaschen
125 ml
Sauger mit Nahrungsfluss für Babys
ab 0 Monaten
Der breite, brustähnlich geformte Sauger unterstützt Ihr Baby in einem naturnahen Trinkverhalten und erleichtert die Kombination von Stillen und Flaschenernährung.
Einzigartige Komfortkissen im Sauger sorgen für mehr Weichheit und Flexibilität, ohne dass der Sauger einschlupft. Ihr Baby kann ruhig und zufrieden trinken.
Das innovative Doppelventil reduziert Koliken und Unwohlsein, da die Luft in die Flasche und nicht in den Bauch Ihres Babys gelangt.
Auszeichnungen
4.7
von 5
47
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Drillingsmama
08/12/2017
Deutschland
Verifizierter Käufer
Sehr zufrieden
Das Fläschchen überzeugt durch tolles Design, einfache Benutzung und die ergonomische Form. Ich bin mehr als zufrieden mit unserem Kauf.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF690/17 Natural-Babyflasche verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Foxi1988
24/11/2016
Deutschland
Verifizierter Käufer
Spitzen Produkt!
Die babyflaschen von avent sind einfach spitze...die Aufsätze ähneln sehr der Mutterbrust somit fällt es dem baby ganz leicht zu trinken! Und die Flasche hat schöne wölbungen was dazu führt das sie angenehm in der hand liegen...dazu einfach und gut zu säubern...bei mir gibt es keine anderen flaschen mehr top :)
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF690/16 Natural-Babyflasche verfasst
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Fato
24/11/2016
Deutschland
Verifizierter Käufer
Spitzen Produkt!
Die babyflaschen von avent sind einfach spitze...die Aufsätze ähneln sehr der Mutterbrust somit fällt es dem baby ganz leicht zu trinken! Und die Flasche hat schöne wölbungen was dazu führt das sie angenehm in der hand liegen...dazu einfach und gut zu säubern...bei mir gibt es keine anderen flaschen mehr top :)
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
0 % BPA – gemäß EU-Richtlinie 10/2011