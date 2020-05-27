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Eingestellt

Philips AventNatural-Babyflasche

SCF696/17

4.2
| (31) Bewertungen

1 Auszeichnung

Einfach mit Stillen kombinierbar
Unsere Flasche hilft, die Flaschenernährung für Ihr Baby und Sie natürlicher zu gestalten. Der Sauger verfügt über ein innovatives Blütendesign für ein naturnahes Trinkverhalten Ihres Babys und erleichtert die Kombination von Stillen und Flaschenernährung.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Die von Müttern weltweit am häufigsten empfohlene Marke1

Naturnahes Trinken

Einfach mit Stillen kombinierbar

  • 1 Flasche

  • 330 ml

  • Sauger für mittleren Nahrungsfluss

  • ab dem 3. Monat

Naturnahes Trinken am breiten, brustähnlichen Sauger

Naturnahes Trinken am breiten, brustähnlichen Sauger

Der breite, brustähnlich geformte Sauger unterstützt Ihr Baby in einem naturnahen Trinkverhalten und erleichtert die Kombination von Stillen und Flaschenernährung.

Einzigartige Komfortkissen für einen weichen, flexiblen Sauger, ohne Einschlupfen

Einzigartige Komfortkissen für einen weichen, flexiblen Sauger, ohne Einschlupfen

Einzigartige Komfortkissen im Sauger sorgen für mehr Weichheit und Flexibilität, ohne dass der Sauger einschlupft. Ihr Baby kann ruhig und zufrieden trinken.

Besonderes Anti-colic-System mit innovativem Doppelventil

Besonderes Anti-colic-System mit innovativem Doppelventil

Das innovative Doppelventil reduziert Koliken und Unwohlsein, da die Luft in die Flasche und nicht in den Bauch Ihres Babys gelangt.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Ersatzteile und Zubehör

Auszeichnungen

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Bewertungen

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4.2

von 5

31

Bewertungen

27/05/2020

Deutschland

Deutschland

Babygläschen Glas Naturell

Der Sauger ist tatsächlich der weiblichen Brust nachempfunden und somit ist der Wechsel vom Stillen sehr einfach. Die Glasflasche hält die Nahrung im Flaschenwärmer sehr gut auf Temperatur und die Milch lockt nicht. Ich würde die Flasche mit dem Sauger immer wieder kaufen und kann Sie nur empfehlen.

Vorteile

Wie oben beschrieben

Nachteile

Bis jetzt keine gefunden

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SCF696/17 Natural-Babyflasche verfasst

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10/02/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Τελειοοοο

Τελειοοοο το μωρό το δέχτηκε αμέσως.. 7 μηνων κ συνεχίζουμε με Avent ❤️❤️❤️

Diese Bewertung wurde für SCF698/17 Μπιμπερό Natural verfasst

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14/05/2018

Ελλάδα

Ελλάδα

Άριστο

Πολύ καλό αποτέλεσμα, ειδικά αν δεν θέλεις σύγχυση θηλών. Το σχήμα βοηθάει πραγματικά το παιδί για κωλικούς και για ανακούφιση. Το μόνο αρνητικό, αλλά όχι και τόσο, είναι το ότι έχει άσπρο χρώμα στο δακτυλίδι και δυκολεύεσαι να δεις την υπολοιπόμενη ποσότητα γάλακτος.

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Diese Bewertung wurde für SCF696/17 Μπιμπερό Natural verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde. 

  1. 0 % BPA – gemäß EU-Richtlinie 10/2011