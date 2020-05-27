Eingestellt
SCF696/17
1 Flasche
330 ml
Sauger für mittleren Nahrungsfluss
ab dem 3. Monat
Der breite, brustähnlich geformte Sauger unterstützt Ihr Baby in einem naturnahen Trinkverhalten und erleichtert die Kombination von Stillen und Flaschenernährung.
Einzigartige Komfortkissen im Sauger sorgen für mehr Weichheit und Flexibilität, ohne dass der Sauger einschlupft. Ihr Baby kann ruhig und zufrieden trinken.
Das innovative Doppelventil reduziert Koliken und Unwohlsein, da die Luft in die Flasche und nicht in den Bauch Ihres Babys gelangt.
Auszeichnungen
4.2
von 5
31
Bewertungen
PetraMR
27/05/2020
Deutschland
Babygläschen Glas Naturell
Der Sauger ist tatsächlich der weiblichen Brust nachempfunden und somit ist der Wechsel vom Stillen sehr einfach. Die Glasflasche hält die Nahrung im Flaschenwärmer sehr gut auf Temperatur und die Milch lockt nicht. Ich würde die Flasche mit dem Sauger immer wieder kaufen und kann Sie nur empfehlen.
Vorteile
Wie oben beschrieben
Nachteile
Bis jetzt keine gefunden
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SCF696/17 Natural-Babyflasche verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Melisanis
10/02/2021
Ελλάδα
Τελειοοοο
Τελειοοοο το μωρό το δέχτηκε αμέσως.. 7 μηνων κ συνεχίζουμε με Avent ❤️❤️❤️
Diese Bewertung wurde für SCF698/17 Μπιμπερό Natural verfasst
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wolverine
14/05/2018
Ελλάδα
Άριστο
Πολύ καλό αποτέλεσμα, ειδικά αν δεν θέλεις σύγχυση θηλών. Το σχήμα βοηθάει πραγματικά το παιδί για κωλικούς και για ανακούφιση. Το μόνο αρνητικό, αλλά όχι και τόσο, είναι το ότι έχει άσπρο χρώμα στο δακτυλίδι και δυκολεύεσαι να δεις την υπολοιπόμενη ποσότητα γάλακτος.
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Diese Bewertung wurde für SCF696/17 Μπιμπερό Natural verfasst
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Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.
0 % BPA – gemäß EU-Richtlinie 10/2011