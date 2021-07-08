Shaver series 9000

Eingestellt
SH90/60
S9531/26R1
S9711/31R1
S9711/32R1
S9711/41R1
S9031/12R1
V-Track-Präzisionsklingen PRO
Passend für S9000 (S9xxx)
Passend für Star Wars-Rasierer SW97xx
Passend für Star Wars-Rasierer SW67xx
SH90 Ersatzscherköpfe sind mit Rasierern der Serie 9000 (S9xxx), 8000 (S8xx) und den Star Wars Rasierern SW9700 und SW6700 kompatibel.
Die V-Track-Präzisionsklingen PRO führen jedes Haar sanft in die optimale Position, selbst flach anliegende Haare und Haare unterschiedlicher Länge bei 1- bis 3-Tage-Bart. Schneidet 30 % gründlicher* in weniger Zügen und ist sanft zur Haut.
Die neuesten Rasierer von Philips verfügen über eine integrierte Erinnerungsfunktion in Form eines Schereinheitssymbols. Dieses Symbol leuchtet auf und zeigt an, wenn Sie die Scherköpfe ersetzen müssen.
2.8
von 5
255
Bewertungen
Lotarius
08/07/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
Rasureigenschaft
Die neuen Präzisionsklingen Pro schneiden perfekt. Man merkt den Unterschied zwischen Original und Vertrieb von anderen Herstellern. Ich kann nur Ware vom Original hersteller empfehlen.
Vorteile
Schneller Versand, einwandfreie Ware.
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SH90/70 Scherköpfe verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Cheker
26/04/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
Für mich der beste Elektrorasierer!
Rasiert hautschonend und gründlich auch in den Problemzonen.
Nachteile
Der gesamte Scherkopf sollte mit dem Gerät "fester verbunden" sein.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SH90/70 Scherköpfe verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Test90
24/02/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
Das Produkt ist sehr zu empfehlen
Das Produkt ist sehr sanft zur Haut, aber sehr genau in der Rasur. Tolles Ergebnis nach dem verwenden. Nur bei einem mehr als drei Tage Bart zupft es leicht an den Bart Haaren.
Vorteile
Tolles Ergebnis
Nachteile
Mehr als drei Tage Bart zupft es
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SH90/70 Scherköpfe verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SH90/70 Scherköpfe verfasst
Im Vergleich zu seinem Philips Vorgänger