Eingestellt
SH98/70
NanoTech-Präzisionsklingen
Passend für SP981X, SP982X und SP986X
SH98 Ersatzscherköpfe sind mit allen S9000 Prestige Rasierern mit rundem Scherkopf (SP981X, SP982X und SP986X) kompatibel. Sie sind nicht mit den eckigen S9000 Prestige Rasierern (SP983X, SP984X, SP987X und SP988X) kompatibel, die stattdessen den Nachfolger SH91 verwenden. Die SH91 Ersatzscherköpfe sind mit allen S9000 Prestige Rasierern sowie eckigen und runden Scherköpfen kompatibel.
1. Nehmen Sie den oberen Teil der Schereinheit ab. 2. Setzen Sie die neue Scherkopfhalterung ein. 3. Halten Sie zum Zurücksetzen des Rasierers den Ein-/Ausschalter mehr als 5 Sekunden lang gedrückt.
Die verbesserte Lösung macht die Wartung Ihres Philips Rasierers einfacher als je zuvor. Damit können Sie die neuen Scherköpfe in nur zwei Schritten einsetzen – somit werden eine gründliche Reinigung des Rasierers und eine optimale tägliche Rasur sichergestellt.
3.9
von 5
38
Bewertungen
Molly Ferrari
03/12/2021
Deutschland
Das Produkt ist einfach anzubringen
Hier hat man für einen anständigen Preis ein gutes Gerät wieder ausgewertet. Tolle Sache.
Vorteile
Fpr wenig Geld ein neues Gerät
Nachteile
Keine
Diese Bewertung wurde für Shaver S9000 Prestige SH98/80 Ersatz-Scherköpfe verfasst
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seppino
25/05/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
Der beste den ich von Philips hatte
Wo ich mir nicht richtig sicher bin,soll ich den S9000 immer gleich wieder auf die Ladeschale legen denn er wird dann sofort wieder aufgeladen.Man sagt ja eigentlich,den Akku soll mal bis auf null runtergefahren ,das wäre für die Lebensdauer des Akkus gut.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Maddes63
06/03/2019
Deutschland
Hat mich sehr überzeugt
Ein rundum gelungener Rasierer mit sehr guter Leistung auch bei mehrtägigen nicht rasieren. Sehr gute Rasur und keine bzw. sehr wenige Irritationen der Haut am Anfang. Schnelle Rasur und Aufladen des Gerätes Ich bin sehr zufrieden damit und werde ihn weiterempfehlen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Ja, ich empfehle dieses Produkt
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