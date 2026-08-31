Eingestellt
SHE2405BK/00
Ihren Style gestalten
Untermalen Sie den Tag mit einem kräftigen Beat. Diese In-Ear-Kopfhörer sind in vier leuchtenden Farben erhältlich und verfügen über ein transparentes Lautsprechergehäuse mit farblich abgestimmten Kabeln. Warum verstecken, wenn Sie sich von der Masse abheben sollen?
8,6-mm-Treiber/geschlossen
integriertes Mikrofon
Schwarz
In-Ear
Sagen Sie es laut mit den hellen, farblich abgestimmten Kabeln und dem transparenten Lautsprechergehäuse.
Die 8,6-mm-Neodym-Akustiktreiber sorgen für kräftigen, klaren Sound.
Keine störenden Echos mehr bei Telefongesprächen. Mit unserer akustischen Echokompensation erhalten Sie stets eine glasklare, ungestörte Verbindung.
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