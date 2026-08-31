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1000 seriesIn-Ear-Kopfhörer mit Mikrofon

SHE2405BK/00

Erhältlich in

Blau
Blau
Pink-Lila
Pink-Lila
Schwarz
Schwarz
Weiß
Weiß

Ihren Style gestalten

Untermalen Sie den Tag mit einem kräftigen Beat. Diese In-Ear-Kopfhörer sind in vier leuchtenden Farben erhältlich und verfügen über ein transparentes Lautsprechergehäuse mit farblich abgestimmten Kabeln. Warum verstecken, wenn Sie sich von der Masse abheben sollen?

Alle Vorteile anzeigen

Ihren Style gestalten

  • 8,6-mm-Treiber/geschlossen

  • integriertes Mikrofon

  • Schwarz

  • In-Ear

Kabel in leuchtenden Farben. Transparentes Lautsprechergehäuse

Sagen Sie es laut mit den hellen, farblich abgestimmten Kabeln und dem transparenten Lautsprechergehäuse.

8,6-mm-Neodym-Akustiktreiber. Kräftiger, klarer Sound

Die 8,6-mm-Neodym-Akustiktreiber sorgen für kräftigen, klaren Sound.

Integriertes Mikrofon mit Echoreduzierung für klaren Klang

Keine störenden Echos mehr bei Telefongesprächen. Mit unserer akustischen Echokompensation erhalten Sie stets eine glasklare, ungestörte Verbindung.

Technische Daten

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