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Eingestellt

1000 seriesIn-Ear-Kopfhörer mit Mikrofon

SHE2405PP/00

Erhältlich in

Blau
Blau
Pink-Lila
Pink-Lila
Schwarz
Schwarz
Weiß
Weiß
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Untermalen Sie den Tag mit einem kräftigen Beat. Diese In-Ear-Kopfhörer sind in vier leuchtenden Farben erhältlich und verfügen über ein transparentes Lautsprechergehäuse mit farblich abgestimmten Kabeln. Warum verstecken, wenn Sie sich von der Masse abheben sollen?
Alle Vorteile anzeigen

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  • 8,6-mm-Treiber/geschlossen

  • integriertes Mikrofon

  • Pink/Lila

  • In-Ear

Kabel in leuchtenden Farben. Transparentes Lautsprechergehäuse

Sagen Sie es laut mit den hellen, farblich abgestimmten Kabeln und dem transparenten Lautsprechergehäuse.

8,6-mm-Neodym-Akustiktreiber. Kräftiger, klarer Sound

Die 8,6-mm-Neodym-Akustiktreiber sorgen für kräftigen, klaren Sound.

Ovaler Akustikkanal. Tragekomfort und passive Geräuschdämmung

Der ovale Akustikkanal dieser In-Ear-Kopfhörer sorgt dafür, dass Sie Ihre Musik mit echtem Komfort genießen können. Sie erhalten eine maximale passive Geräuschdämmung und austauschbare Gummikappen für die Ohrstöpsel in drei Größen für den perfekten Sitz.

Technische Daten

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