Bis zu 60 Stunden Spielzeit (45 mit Noise Cancelling)

Selbst mit aktiviertem Noise Cancelling ist eine Wiedergabezeit von über einem Tag garantiert. Eine vollständige Ladung über USB-C dauert nur 2 Stunden und eine 15-minütige Schnellladung liefert Ihnen zusätzliche 3 Stunden. Sie können außerdem das USB-C-Kabel verwenden, um sich mit jedem Smart-Gerät zu verbinden, das über einen USB-C-Anschluss verfügt.