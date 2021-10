Mein Philips OneBlade funktioniert nicht

Möglicherweise ist Ihr OneBlade nicht richtig aufgeladen. Um Ihren OneBlade aufzuladen, befolgen Sie einfach die nachstehenden Anweisungen oder lesen Sie die Bedienungsanleitung.

Anweisungen zum Aufladen des Philips OneBlade

1. Schalten Sie Ihren OneBlade aus.

2. Stecken Sie das Aufladekabel in die Buchse auf der Unterseite Ihres OneBlade, und schließen Sie das Ladegerät an eine 120 V-Steckdose an. Stellen Sie sicher, dass Sie den Originaladapter von Philips zum Aufladen Ihres OneBlade verwenden.