Mein Philips Epilierer entfernt die Haare nicht richtig

Für eine gründliche Haarentfernung mit dem Epilierer ist es wichtig, den richtigen Winkel einzuhalten.



Bei kabelgebundenen Epilierern halten Sie das Gerät am besten senkrecht in einem Winkel von 90° zur Haut. Bei kabellosen Geräten empfiehlt es sich, den Epilierer in einem leicht geneigten Winkel von 75° zu halten. Detaillierte Gebrauchsanweisungen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Epilierermodells.



Bewegen Sie den Epilierkopf beim Epilieren langsam über die Haut, damit die Pinzetten die Haare erfassen können. Führen Sie das Gerät für optimale Ergebnisse entgegen der Haarwuchsrichtung. Der Kopf soll dabei vollständig auf der Haut aufliegen.