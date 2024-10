Die Garantie gilt weder für Folgeschäden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Datenverlust oder entgangene Erträge) noch bietet Sie eine Entschädigung für von Ihnen selbst ausgeführte Aktivitäten wie regelmäßige Wartung, Installation von Firmware-Updates oder Speichern bzw. Wiederherstellen von Daten. Die Garantie tritt nicht in Kraft oder gilt nicht wenn: - Der Kaufbeleg in irgendeiner Weise verändert oder unlesbar gemacht wurde. - Die Modell-, Seriennummer oder der Code des Herstellungsdatums auf dem Produkt verändert, entfernt oder unlesbar gemacht wurde. - Reparaturen, Modifikationen und/oder Veränderungen am Produkt durch nicht autorisierte Unternehmen oder Personen vorgenommen wurden. - Der Defekt das Ergebnis einer übermäßigen Verwendung außerhalb des vorgesehenen Zwecks ist. - Der Defekt durch Missbrauch des Produkts oder durch bestimmte Umgebungsbedingungen, die nicht der empfohlenen Benutzung des Produkts entsprechen, verursacht wurde. - Der Defekt durch den Anschluss von Peripheriegeräten, zusätzlichen Geräten oder Zubehörteilen, deren Verwendung nicht in der Bedienungsanleitung empfohlen wird, verursacht wurde. - Das Gerät beschädigt wurde, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Beschädigungen durch Tiere, Blitzschlag, anormale Spannung, Feuer, Umweltkatastrophen, Transport oder Wasser (außer in der Bedienungsanleitung ist ausdrücklich angegeben, dass das Produkt abwaschbar ist). - Normale Abnutzungserscheinungen oder Ersatzteile, die aufgrund ihrer Beschaffenheit als Verschleißteile eingestuft werden können (z. B. Staubsaugerbeutel oder Filterkartuschen). - Das Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert, da es ursprünglich nicht für das Land, in dem Sie das Produkt verwenden, entwickelt, hergestellt, zugelassen wurde. Dies kann z. B. dann der Fall sein, wenn das Produkt importiert wurde. - Das Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert, da Probleme mit dem Zugriff auf oder der Verbindung mit den Dienstanbietern wie zum Beispiel Störungen des Anschlussnetzwerkes (z. B. TV-Kabel, Satellit oder Internet), Fehler bei der Verbindung des Abonnenten oder Korrespondenten, lokale Netzwerkfehler (Kabelverbindungen, Dateiserver, Verbindung des Benutzers) und Fehler des Übertragungsnetzwerkes (Interferenzen, Verschlüsselungen, Defekte oder schlechte Netzwerkqualität) vorliegen.