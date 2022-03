LED Adapter-Ringe

Das bedeutet, dass das Produkt für den öffentlichen Straßenverkehr in Deutschland bzw. Österreich zugelassen ist. Die Zulassung wurde in Form einer Allgemeinen Bauartgenehmigung von der Zulassungsbehörde des deutschen Bundesverkehrsministeriums, dem Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), für unsere Ultinon Pro6000 LED-Nachrüstlampe in ausgewählten Fahrzeugmodellen erteilt. Diese Genehmigung wurde jetzt auch vom österreichischen Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie anerkannt und ist damit auch für den öffentlichen Straßenverkehr in Österreich zugelassen.