Die Philips WhiteVision ultra Scheinwerferlampen stellen mit ihrem stylischen, weißen Licht die meisten anderen erhältlichen Autolampen mit dieser Lichtfarbe in den Schatten. Sie bieten einen auffallenden Look ohne Kompromisse bei der Sicherheit. Das klare und weiße Licht erhellt die Dunkelheit und sorgt so für ein erstklassiges Fahrerlebnis.