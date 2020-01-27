Suchbegriffe

    Hensslers No. 1
    2 Körbe - 2 Gerichte gleichzeitig serviert

    Perfekt für ein Hauptgericht und eine Beilage oder für eine große Portion für die ganze Familie

    Philips Airfryer 3000 Series Dual Basket

    Entdecke den Philips Airfryer 3000 Series Dual Basket

    Video-Miniaturansicht des Philips Airfryer mit zwei Körben, Produktvideo
    Philips mit zwei Körben
    Symbol für 16 Garfunktionen

    16
    Kochfunktionen

    Symbol für 2 Körbe, 2 Größen

    2 Körbe,
    2 Größen

    Symbol für HomeID App

    HomeID
    Rezepte-App

    Symbol für Kopierfunktion

    Copy-
    Funktion

    Symbol für Rapid Air Heißlufttechnologie

    RapidAir Technologie

    Symbol für 90 % weniger Fett

    90 %
    weniger Fett

    Symbol für 8 Voreinstellungen


    Voreinstellungen

    Symbol für gleichzeitig fertig

    2 Gerichte
    gleichzeitig serviert

    2 Körbe, 2 Größen

    2 Portionen


    Kleinere Schublade für Beilagen oder Mahlzeiten für eine Person

    4 Portionen


    Größere Schublade für Mahlzeiten in Familiengröße

    Symbol Optimaler Luftstrom

    Knusprig

    Knusprig

    Intuitives Kochen dank automatischer Kochprogramme


    Das Touchscreen-Display verfügt über 8 Voreinstellungen: Zeit und Temperatur für frische Pommes frites, gefrorene Pommes frites, Hühnchen, Fleisch, Gemüse, Fisch, Kuchen und Aufwärmen.

    Symbol für gefrorene Snacks

    Gefrorene Snacks

    Symbol für frische Pommes frites

    Frische Pommes frites

    Symbol für Hähnchenkeulen

    Hähnchen-
    schenkel

    Symbol für Hühnchen

    Hühnchen

    Symbol für Fisch

    Fisch

    Symbol für Kuchen

    Kuchen

    Symbol für Gemüse

    Gemüse

    Symbol für Aufwärmen

    Aufwärm-
    funktion

    Extragroßes
    Fassungsvermögen
    von 9L

    Extragroßes Fassungsvermögen von 9L

    Doppelter Genuss für die ganze Familie


    Bereite größere Leckereien im großen 6L Korb zu - ideal für beispielsweise bis zu 1,5kg Rosenkohl oder 1,2kg Hähnchen. Der separate 3L Korb eignet sich für kleinere Gerichte oder Beilagen

    XXL

    2 Gerichte gleichzeitig serviert


    Mit nur einem Tastendruck kannst du die Garzeiten in den Körben so abstimmen, dass die Speisen auf beiden Seiten gleichzeitig fertig sind und zusammen serviert werden können.



    2 Gerichte frisch, heiß und lecker.

    Perfektes Timing

    Perfektes Timing

    Schneller als der Backofen**


    Wenig Zeit? Kein Problem! Der Philips Airfryer bereitet deine Lieblingsgerichte schneller zu als ein herkömmlicher Backofen.**  - Und das auf Knopfdruck!  

     

    ** Getestet mit Würstchen im linken Korb im Vergleich zu herkömmlichen Backöfen

    Schnell

    Schnell

    Entdecke verschiedene Gerichte


    Entdecke grenzenlose Inspiration und Schritt-für-Schritt Anleitungen für deinen Airfryer für Fleisch, Fisch, Gemüse, gesunde Snacks, Kuchen, Aufläufe und vielem mehr dank unserer vielseitigen Zubereitunsmöglichkeiten.

    Frittieren mit Heißluft, Backen, Grillen, Braten. Und sogar Aufwärmen.

    Symbol für HomeID App

    Über 500 Rezepte in der HomeID App

    HomeID App herunterladen
    Symbol für HomeID App

    Über 500 Rezepte in der HomeID App

    HomeID App herunterladen

    Entdecke viele verschiedene Gerichte

    Maximale Flexibilität in deiner Küche


    Egal ob Frittieren, Grillen, Backen, Aufwärmen oder sogar die Zubereitung von One-Pot-Gerichten – der Philips Airfryer Dual Basket bietet durch die verschiedenen Kochfunktionen alle Zubereitungsmöglichkeiten in nur einem Gerät - für maximale Flexibilität in der Küche.

    Nie mehr ideenlos


    Lust auf etwas Süßes? Oder möchtest du die Reste von gestern aufwerten?


    Lade dir die kostenlose HomeID Rezepte-App herunter und lasse dich inspirieren. Entdecke jetzt die exklusiven Philips Airfryer Rezepte von Steffen Henssler.

    Symbol für 500 Rezepte
    Symbol für HomeID App

    Über 500 Rezepte in der HomeID App

    HomeID App herunterladen, Google Play
    HomeID App herunterladen, App Store

    Inspiration

    Test

    Inspiration

    Kochen war noch nie so einfach

    Leckere Vielfalt auf Knopfdruck


    Knusprig, zart und gleichmäßig gegart – jedes Mal.

    Kinderleicht

    Kinderleicht

    Symbol für 90 Prozent weniger Fett

    Gesunde Köstlichkeiten mit bis zu 90% weniger Fett*


    Verwandle deine Lieblingsspeisen in gesunde Köstlichkeiten, ohne Kompromisse beim Geschmack! Schlemmen ganz ohne schlechtes Gewissen!
    *Im Vergleich zu hausgemachten Pommes frites, die in einer herkömmlichen Fritteuse zubereitet wurden.

    Weniger Fett

    Weniger Fett

    Upgrade für mehr Kochmöglichkeiten


    Erweitere deine Zubereitungsmöglchkeiten mit unserem Airfryer-Zubehör.

    Frühstück zubereiten, Kuchen backen oder Grillen auf zwei Ebenen.

    Alle Airfryer Zubehörteile entdecken >

    Philips mit zwei Körben steht auf der Arbeitsfläche, Abmessungen sind wie folgt beschrieben: Breite: 38,25 cm, Tiefe: 31,42 cm, Höhe: 44,39 cm

    Mehr zum Philips Airfryer


    Erhalten Sie Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen

    Kann ich zwei Dinge gleichzeitig zubereiten?

    Ja, Sie können die Garzeiten ganz einfach in den beiden Behältern so anpassen, dass alle Speisen gemeinsam servierbereit sind. Eine Mahlzeit, frisch und heiß.

    Wie groß ist das Produkt?

    Die Produktabmessungen (B x H x T) sind 38,3 x 44,4 x 31,4 cm.

    Kann ich auch nur einen Korb verwenden, wenn ich möchte?

    Ja, Sie können nur den rechten, nur den linken oder beide Körbe verwenden, ganz wie Sie möchten.

    Ist der Airfryer mit zwei Körben spülmaschinenfest?

    Ja, sowohl die abnehmbare Platte als auch der Korb sind für eine einfache und bequeme Reinigung spülmaschinenfest.

    Muss ich den Airfryer vorheizen und wenn ja, wie lange?

    Nein, Sie müssen den Airfryer nicht vorheizen.

    Hat der Korb eine Antihaftbeschichtung?

    Ja, sowohl die Platte als auch der Korb haben eine Beschichtung, an der nichts kleben bleibt.

