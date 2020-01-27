Suchbegriffe
Einkaufswagen
Zurzeit befinden sich keine Artikel in Ihrem Einkaufswagen.
Philips Airfryer 3000 Series Dual Basket
Kochfunktionen
2 Größen
Rezepte-App
Funktion
weniger Fett
Voreinstellungen
gleichzeitig serviert
2 Portionen
Kleinere Schublade für Beilagen oder Mahlzeiten für eine Person
2 Portionen
4 Portionen
Größere Schublade für Mahlzeiten in Familiengröße
4 Portionen
Kein verbranntes oder halbgares Essen mehr! Unser einzigartiges Design optimiert die Luftzirkulation und Wärmeverteilung nicht nur um das Gargut herum, sondern auch durch die Speisen hindurch, um beste Ergebnisse zu erzielen.
Kein verbranntes oder halbgares Essen mehr! Unser einzigartiges Design optimiert die Luftzirkulation und Wärmeverteilung nicht nur um das Gargut herum, sondern auch durch die Speisen hindurch, um beste Ergebnisse zu erzielen.
Knusprig
Das Touchscreen-Display verfügt über 8 Voreinstellungen: Zeit und Temperatur für frische Pommes frites, gefrorene Pommes frites, Hühnchen, Fleisch, Gemüse, Fisch, Kuchen und Aufwärmen.
schenkel
funktion
Bereite größere Leckereien im großen 6L Korb zu - ideal für beispielsweise bis zu 1,5kg Rosenkohl oder 1,2kg Hähnchen. Der separate 3L Korb eignet sich für kleinere Gerichte oder Beilagen
Bereite größere Leckereien im großen 6L Korb zu - ideal für beispielsweise bis zu 1,5kg Rosenkohl oder 1,2kg Hähnchen. Der separate 3L Korb eignet sich für kleinere Gerichte oder Beilagen
XXL
Mit nur einem Tastendruck kannst du die Garzeiten in den Körben so abstimmen, dass die Speisen auf beiden Seiten gleichzeitig fertig sind und zusammen serviert werden können.
2 Gerichte frisch, heiß und lecker.
Perfektes Timing
Mit nur einem Tastendruck kannst du die Garzeiten in den Körben so abstimmen, dass die Speisen auf beiden Seiten gleichzeitig fertig sind und zusammen serviert werden können.
2 Gerichte frisch, heiß und lecker.
** Getestet mit Würstchen im linken Korb im Vergleich zu herkömmlichen Backöfen
Wenig Zeit? Kein Problem! Der Philips Airfryer bereitet deine Lieblingsgerichte schneller zu als ein herkömmlicher Backofen.** - Und das auf Knopfdruck!
** Getestet mit Würstchen im linken Korb im Vergleich zu herkömmlichen Backöfen
Schnell
Wenig Zeit? Kein Problem! Der Philips Airfryer bereitet deine Lieblingsgerichte schneller zu als ein herkömmlicher Backofen.** - Und das auf Knopfdruck!
** Getestet mit Würstchen im linken Korb im Vergleich zu herkömmlichen Backöfen
Entdecke grenzenlose Inspiration und Schritt-für-Schritt Anleitungen für deinen Airfryer für Fleisch, Fisch, Gemüse, gesunde Snacks, Kuchen, Aufläufe und vielem mehr dank unserer vielseitigen Zubereitunsmöglichkeiten.
Frittieren mit Heißluft, Backen, Grillen, Braten. Und sogar Aufwärmen.
Entdecke grenzenlose Inspiration und Schritt-für-Schritt Anleitungen für deinen Airfryer für Fleisch, Fisch, Gemüse, gesunde Snacks, Kuchen, Aufläufe und vielem mehr dank unserer vielseitigen Zubereitunsmöglichkeiten.
Frittieren mit Heißluft, Backen, Grillen, Braten. Und sogar Aufwärmen.
Über 500 Rezepte in der HomeID App
Über 500 Rezepte in der HomeID App
Egal ob Frittieren, Grillen, Backen, Aufwärmen oder sogar die Zubereitung von One-Pot-Gerichten – der Philips Airfryer Dual Basket bietet durch die verschiedenen Kochfunktionen alle Zubereitungsmöglichkeiten in nur einem Gerät - für maximale Flexibilität in der Küche.
Egal ob Frittieren, Grillen, Backen, Aufwärmen oder sogar die Zubereitung von One-Pot-Gerichten – der Philips Airfryer Dual Basket bietet durch die verschiedenen Kochfunktionen alle Zubereitungsmöglichkeiten in nur einem Gerät - für maximale Flexibilität in der Küche.
Lust auf etwas Süßes? Oder möchtest du die Reste von gestern aufwerten?
Lade dir die kostenlose HomeID Rezepte-App herunter und lasse dich inspirieren. Entdecke jetzt die exklusiven Philips Airfryer Rezepte von Steffen Henssler.
Knusprig, zart und gleichmäßig gegart – jedes Mal.
Kinderleicht
Knusprig, zart und gleichmäßig gegart – jedes Mal.
Verwandle deine Lieblingsspeisen in gesunde Köstlichkeiten, ohne Kompromisse beim Geschmack! Schlemmen ganz ohne schlechtes Gewissen!
*Im Vergleich zu hausgemachten Pommes frites, die in einer herkömmlichen Fritteuse zubereitet wurden.
Verwandle deine Lieblingsspeisen in gesunde Köstlichkeiten, ohne Kompromisse beim Geschmack! Schlemmen ganz ohne schlechtes Gewissen!
*Im Vergleich zu hausgemachten Pommes frites, die in einer herkömmlichen Fritteuse zubereitet wurden.
Erweitere deine Zubereitungsmöglchkeiten mit unserem Airfryer-Zubehör.
Frühstück zubereiten, Kuchen backen oder Grillen auf zwei Ebenen.
Frühstück zubereiten, Kuchen backen oder Grillen auf zwei Ebenen.
Erhalten Sie Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen
Ja, Sie können die Garzeiten ganz einfach in den beiden Behältern so anpassen, dass alle Speisen gemeinsam servierbereit sind. Eine Mahlzeit, frisch und heiß.
Die Produktabmessungen (B x H x T) sind 38,3 x 44,4 x 31,4 cm.
Ja, Sie können nur den rechten, nur den linken oder beide Körbe verwenden, ganz wie Sie möchten.
Ja, sowohl die abnehmbare Platte als auch der Korb sind für eine einfache und bequeme Reinigung spülmaschinenfest.
Nein, Sie müssen den Airfryer nicht vorheizen.
Ja, sowohl die Platte als auch der Korb haben eine Beschichtung, an der nichts kleben bleibt.
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Unsere Seite wird am besten mit der neuesten Version von Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox angezeigt.