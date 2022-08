Die NutriFlavor-Technologie sorgt für das perfekte Kochklima in Bezug auf Temperatur, Feuchtigkeit und Zeit. Wählen Sie das Rezept oder die Zutat, die Sie zubereiten möchten, entweder über die NutriU-App oder direkt über den Air Cooker, und lassen Sie den Air Cooker automatisch alle Einstellungen anpassen, um einen perfekten Geschmack und eine perfekte Textur zu erzielen und bis zu 90 % der Nährstoffe zu erhalten*.

* Getestet an Brokkoli, Paprika und Zuckererbsen für 90 % Vitamin C, an Lachs für 93 % Omega 3/6 und an Rindfleisch für 90 % Eisen. Labormessung mit der Einstellung „Air Steam“.