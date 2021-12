Angesichts der bevorstehenden Geburt werden Sie wahrscheinlich näher an Ihrem Zuhause bleiben wollen. Lange Autofahrten sollten vermieden werden und sind wahrscheinlich sowieso nicht sehr ansprechend! Es ist am besten, ein Gleichgewicht zwischen der Nähe zu Hause und der Vermeidung von Langeweile zu finden. Sie könnten Freunde einladen oder etwas in der näheren Umgebung unternehmen.

Stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Handy immer dabei haben und dass es vollständig aufgeladen ist, damit Sie Ihren Geburtspartner anrufen können, wenn die Wehen einsetzen. Sorgen Sie dafür, dass Sie eine gute Netzabdeckung haben. Niemand möchte bei einem Spaziergang auf dem Land ohne Mobilfunknetz Wehen bekommen.