Allgemeine Geschäftsbedingungen

7.1 Die Zahlungsweisen sind auf der Webseite ergänzend erklärt.



7.2 Wenn der Kunde per Kreditkarte zahlt, muss er seine Kreditkartendaten zum Zeitpunkt Ihrer Bestellung angeben. Die Kreditkarte wird bei Ausstellung der Rechnung oder bei Versand der Produkte durch uns belastet. Philips DA wird erst dann mit der Herstellung Ihrer Produkte beginnen oder dem Kunden die Produkte liefern bzw. die Dienstleistungen erbringen, wenn der Kreditkartenaussteller die Nutzung Ihrer Kreditkarte für die Bezahlung der bestellten Produkte bzw. Dienstleistungen autorisiert hat. Falls Philips DA diese Autorisierung nicht erhält, wird Philips DA den Kunden entsprechend informieren. Die Rechnungsadresse für die Kreditkarte des Kunden muss in Deutschland liegen. Philips DA behält sich das Recht vor, die Identität des Karteninhabers durch Anforderung entsprechender Dokumente zu überprüfen.



7.3 Erfolgt die Zahlung mit Giropay wird das Konto des Kunden mit Zugang der Bestellung belastet. Sofern die Bestellung nicht angenommen werden kann, wird dem Kunden der Kaufpreis unverzüglich erstattet.



7.4 Klarna: Zahlung per Rechnung



In Zusammenarbeit mit Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Schweden, bieten wir Ihnen den Rechnungskauf als Zahlungsoption an. Die Zahlungsfrist beträgt 14 Tage ab Versand der Ware/ des Tickets/ oder, bei sonstigen Dienstleistungen, der Zurverfügungstellung der Dienstleistung. Die Zahlung erfolgt an Klarna. Bitte beachten Sie, dass Rechnung nur für Verbraucher verfügbar ist und dass die Nutzung dieser Zahlungsart eine positive Bonitätsprüfung voraussetzt. Die vollständigen AGB zum Rechnungskauf finden Sie hier. Der Onlineshop erhebt beim Rechnungskauf mit Klarna eine Gebühr pro Bestellung.



Klarna prüft und bewertet Ihre Datenangaben und pflegt bei berechtigtem Interesse und Anlass einen Datenaustausch mit anderen Unternehmen und Wirtschaftsauskunfteien. Ihre Personenangaben werden in Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutzbestimmungen und entsprechend den Angaben in Klarnas Datenschutzbestimmungen behandelt.

