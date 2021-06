Der Philips Nasenhaartrimmer ist ein multifunktionales Gerät, mit dem Sie Ihre Nasen- und Ohrenhaare sowie Ihre Augenbrauen einfach trimmen können. Einige Modelle verfügen über einen Schneidkopf, der mit einem doppelseitigen Schneideelement ausgestattet ist. Die Klingen sind in einem Schutzsystem eingebaut, um sicherzustellen, dass die Klingen die Haut nicht direkt berühren. So können die Haare sicher und gründlich auf eine kurze Länge getrimmt werden, ohne dass es zu Schnittverletzungen kommt oder Haare herausgezogen werden. Befestigen Sie den Augenbrauenkamm beim Schneiden der Augenbrauen am bestem immer am Trimmerkopf. Dadurch können Sie das Haar auf Ihre gewünschte Länge trimmen.



In diesem Video erfahren Sie, wie Sie diesen Trimmer verwenden. Ausführliche Anweisungen zur Fehlerbehebung finden Sie in den folgenden Abschnitten.