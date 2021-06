Kann ich die Scherfolie ohne Bedenken für meinen gesamten Körper verwenden?

Wenn Sie wissen möchten, wie sicher die Anwendung einer Scherfolie auf Ihrem Körper ist, finden Sie nachfolgend Informationen.



Alle Philips Produkte mit einer Scherfolie sind hautfreundlich. Philips ist keine dermatologische Autorität und kann keine Haut-, Haar- oder Nagelberatung zu Einzelfällen geben.



Bevor Sie ein Philips Produkt mit einer Scherfolie verwenden, empfiehlt es sich, das Pflegeprodukt einer Sichtprüfung zu unterziehen, um sicherzustellen, dass die Scherfolie noch intakt ist. Ersetzen Sie die Folie sofort, wenn sie beschädigt ist. Die Folien sind über unseren Online-Shop oder Ihren lokalen Kundendienst erhältlich.



Mit der Scherfolie können Sie Körperbehaarung unterhalb des Halses trimmen und rasieren, zum Beispiel in den Achselhöhlen, an den Armen, Beinen und im Schambereich. Wir empfehlen nicht, es im Gesicht oder am Kopf zu verwenden, weil Sie nicht die gewünschten Ergebnisse erzielen würden und es zu Hautschäden kommen kann.



Einige Produkte enthalten zusätzlichen Aufsätze für empfindliche Bereiche, wie den Schambereich. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung. Alternativ können Sie uns auch kontaktieren.



Wenn Sie weiterhin unsicher sind, ob Sie die Philips Geräte mit einer Scherfolie bei sich anwenden können, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder an medizinisches Fachpersonal, um zu prüfen, ob Ihre Haut für den Groomer geeignet ist.