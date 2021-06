Falls Ihr Philips Groomer Ihren Bart oder Ihre Haare ungleichmäßig schneidet, versuchen Sie, dieses Problem mit unseren Tipps zur Fehlerbehebung zu lösen. Sehen Sie sich das nachstehende Video an, um zu erfahren, wie Sie unseren neuesten Philips Bartschneider Prestige mit einzigartigem integrierten Kammaufsatz verwenden können. Beachten Sie, dass die Funktionen des Rasierers je nach Modelltyp variieren.

Es ist wichtig, dass die Schneideeinheit oder der Kammaufsatz, den Sie mit dem Groomer verwenden, ordnungsgemäß am Gerät angebracht ist. Wenn die Aufsätze nicht richtig angebracht sind, funktioniert der Groomer möglicherweise nicht, oder es lassen sich nicht die gewünschten Ergebnisse erzielen.

Bewegen des Groomer in nur eine Richtung