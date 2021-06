Aus Sicherheitsgründen kann der Philips OneBlade nur im kabellosen Betrieb verwendet werden. Überprüfen Sie, ob Ihr OneBlade an eine Steckdose angeschlossen ist. Wenn ja, trennen Sie ihn von der Stromversorgung, und schalten Sie ihn ein. Es sollte jetzt funktionieren.

Aus Sicherheitsgründen kann der Philips OneBlade nur im kabellosen Betrieb verwendet werden. Überprüfen Sie, ob Ihr OneBlade an eine Steckdose angeschlossen ist. Wenn ja, trennen Sie ihn von der Stromversorgung, und schalten Sie ihn ein. Es sollte jetzt funktionieren.

OneBlade ist nicht aufgeladen