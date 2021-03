Selbst wenn Sie das Spülwasser aus dem Kaffeeauslauf in einer Tasse auffangen, wird immer etwas Spülwasser in die Abtropfschale gelangen. Das liegt daran, dass die Maschine beim automatischen Spülen Spülwasser direkt in die Abtropfschale ausgibt, um eine optimale Leistung der Maschine sicherzustellen. Das automatische Spülen erfolgt beim Ein- und Ausschalten der Maschine, nach der Zubereitung eines Getränks und nach der Verwendung des Milchaufschäumers.

Aufgrund dieses Spülwassers stellen Sie möglicherweise fest, dass immer etwas Wasser in der Abtropfschale ist oder dass sich die Abtropfschale schneller füllt als erwartet. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Maschine undicht ist.

Um dies zu vermeiden, sollten Sie die Schale täglich leeren oder sobald die rote Anzeige leuchtet.

Hinweis: Falls die Abtropfschale nach der Zubereitung von 2 Tassen Kaffee voll ist oder sich über Nacht mit Wasser füllt, kontaktieren Sie uns, um weitere Hilfe zu erhalten.