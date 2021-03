5) Stellen Sie eine Schüssel unter den Milchbehälterauslauf und den Kaffeeauslauf.

6) Für Modelle mit Milchbehälter: Platzieren Sie den bis zur Hälfte mit Wasser gefüllten Milchbehälter, und ziehen Sie den Milchbehälterauslauf nach rechts bis zum Milchschaumsymbol heraus.

7) Drücken Sie die Taste ESPRESSO oder COFFEE, um den Entkalkungszyklus zu starten.

8) Die Maschine beginnt, die Entkalkungslösung in regelmäßigen Abständen auszugeben. Die Leiste auf dem Display zeigt den Fortschritt an. Dies nimmt ungefähr 20 Minuten in Anspruch.

9) Wenn die Mischung aus Entkalkungslösung und Wasser aufgebraucht ist, wird das Wassersymbol auf dem Display angezeigt.