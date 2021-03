Bevor Sie versuchen, die Brühgruppe einzusetzen, stellen Sie sicher, dass sie sich in der neutralen Position befindet. Die Brühgruppe befindet sich in der neutralen Position, wenn der Pfeil auf dem gelben Zylinder an der Seite der Brühgruppe dem schwarzen Pfeil und “N.” entspricht. Der gelbe Haken an der Seite muss nach oben zeigen (siehe Abbildung).

Um die Brühgruppe in eine neutrale Position zu stellen und sie wieder in die Maschine einzusetzen, befolgen Sie die nachstehenden Schritte:

Schließen Sie die Serviceklappe, aber setzen Sie die Brühgruppe nicht ein. Setzen Sie alle anderen Teile wieder in die Maschine ein (Abtropfschale/Kaffeesatzbehälter, Wasserbehälter). Drücken Sie den Ein-/Ausschalter (ON/OFF) zum Ausschalten der Maschine. Warten Sie, bis Sie keine Geräusche mehr hören (dies kann 15–20 Sekunden dauern). Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter, um die Maschine einzuschalten. Nehmen Sie keine Handlungen vor, bis die Maschine einsatzbereit ist. Öffnen Sie beispielsweise nicht die Serviceklappe, und entfernen Sie die Abtropfschale/den Wasserbehälter nicht. Stellen Sie die Brühgruppe in die neutrale Position ein, bevor Sie diese einsetzen. Um die Brühgruppe in die neutrale Position zu setzen, drücken Sie zuerst den Hebel nach unten, bis er die Basis der Brühgruppe berührt (siehe Abbildung 1). Überprüfen Sie dann, ob der gelbe Haken in der obersten Position ist. Wenn nicht, schieben Sie ihn nach oben (siehe Abbildung 2). Öffnen Sie die Serviceklappe, und schieben Sie die Brühgruppe entlang der Führungen in die Maschine, bis sie einrastet. Schließen Sie die Serviceklappe, und schalten Sie das Gerät aus (OFF) und wieder ein (ON).

Hinweis: Die Anweisungen können sich je nach Modell der Espressomaschine unterscheiden. Ausführlichere Anweisungen finden Sie in der Bedienungsanleitung.