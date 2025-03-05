Suchbegriffe

0

Einkaufswagen

Zurzeit befinden sich keine Artikel in Ihrem Einkaufswagen.

    Philips Support

    Welchen Schaum oder welches Gel kann ich für meinen Philips Rasierer verwenden?

    Veröffentlicht am 5. März 2025

    Sie können jeden handelsüblichen Rasierschaum oder jedes handelsübliche Gel für die Nassrasur mit Ihrem lektrischen Philips Nass- und Trockenrasierer verwenden.

    Die Nassrasur ist zwar energieintensiver und kann den Akku Ihres Rasierers schneller verbrauchen, die Leistung des Rasierers wird jedoch nicht beeinträchtigt. 

    Hinweis: Bevor Sie Ihren Rasierer nass machen, vergewissern Sie sich immer, dass dieser wasserdicht ist. Lesen Sie in der Bedienungsanleitung (auch online verfügbar) nach, oder prüfen Sie auf der Rückseite Ihres Rasierers nach, ob ein Wasserhahn- oder Badewannensymbol vorhanden ist.

    Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: HS9980/15 , HS5980/15 , HS7980/15 , XP9403/31 , XP9402/46 , XP9402/31 , XP9402/11 , XP9405/31 , XP9404/38 , XP9404/31 , XP9404/46 , XP9401/38 , XP9400/31 , XP9208/30 , XP9207/30 , XP9205/30 , XP9204/33 , XP9204/30 , XP9204/10 , XP9203/30 , XP9202/33 , XP9202/30 , XP9202/10 , XP9201/33 , XP9201/30 , XP9200/33 , XP9200/30 , X9003/30 , X9002/30 , X9002/10 , X9001/30 , X9001/10 , X9000/30 , X9000/10 , XP9405/11 , RQ1145/17 , S3344/13 , X5012/00 , S5884/38 , X5004/00 , X3053/00 , X3052/00 , X3051/00 , X3003/02 , X3003/00 , X3001/00 , S5887/13 , S5887/69 , S5889/50 , S3343/13 , S3242/12 , S5898/79 , SP9841/32 , S3144/00 , S3143/02 , S7882/54 , S7886/58 , S7886/78 , S1142/02 , S1142/00 , S1141/00 , S1134/00 , SP9882/36 , S9975/54 , S9980/54 , XP9402/06 , SP9861/16R1 , S3342/13 , S3241/12 , X3002/00 , S3145/00 , S3341/13 , S3244/12 , S3243/12 , S3143/00 , S9711/31R1 , S9711/41R1 , SP9860/16R1 , SP9820/12R1 , SP9820/18R1 , S9531/26R1 , S6640/44R1 , S8692/55 , S9983/55 , S9982/59 , S9980/74 , S9980/59 , S9976/55 , S9975/55 , S9975/35 , S9974/55 , S9974/35 , S8697/23 , S5579/69 , S7886/55 , S7885/63 , S7783/63 , S7782/53 , S3230/52 , S5898/50 , S5885/69 , S5466/18 , S5884/35 , S5583/38 , S7882/55 , S7887/63 , S8692/35 , S8696/35 , S7887/58 , S7887/55 , S5880/50 , S7887/35 , S7886/63 , S5889/11 , S5885/25 , S7886/35 , S5885/35 , S7885/55 , S5887/35 , S5898/25 , S5898/35 , S5887/50 , S5887/10 , S5884/69 , SP9883/36 , SP9871/22 , SP9885/35 , SP9883/35 , SP9840/32 , SP9872/15 , SP9840/31 , SP9872/22 , X5006/00 , SP9883/35R1 , S7887/35R1 , S8697/35 , S8697/55 , S7783/35 , SP9872/22R1 , S9987/50 , S9982/55 , S9985/84 , S9987/85 , S7783/78 , S9986/63 , S9986/55 , S9987/68 , S5572/73R1 , S9987/59 , S9986/58 , S9987/54 , S9986/59 , S9985/50 , S5466/17 , S9987/55 , S9721/41R1 , SP9860/16 , SP9820/18 , SP9820/12 , SP9860/13 , SP9863/14 , SP9862/14 , S5290/12R1 , S3333/58 , S7788/55 , S5585/10 , S5586/66 , S5588/30 , S7782/50 , S7788/59 , S7783/55 , S5587/10 , S5587/30 , S5584/50 , S5589/30 , S5589/38 , S5583/10 , S5579/50 , S5585/35 , S5584/62 , S7786/59 , S7786/55 , S7786/50 , S7783/59 , S5588/38 , S9031/12R1 , S3134/57 , S3133/57 , S1232/41 , S3333/54 , S1332/41 , S3233/52 , S1231/41 , S1131/41 , S1333/41 , S3133/51 , S3134/51 , S3231/52 , S3350/06 , S5941/27 , S6640/44 , S6650/48 , S5572/73 , S3552/12 , SP9861/16 , SP9861/13 , SP9821/12 , S1030/04 , S1070/04 , S7921/51 , S5550/72 , S5290/12 , S1510/42 , S5651/45 , S3540/06 , S3530/06 , SW6700/14 , S5270/06 , S5250/06 , SW3700/07 , SW5700/07 , SW7700/67 , SW9700/67 , S1300/04 , S1520/41 , S5672/26 , S5672/12 , S9171/69 , S3110/41 , S7522/50 , S7520/69 , S1310/04 , S1520/04 , S3510/06 , S1510/04 , S3110/06 , S3520/06 , S3120/06 , S1320/04 , S9090/43 , RQ1295/23 , RQ1145/16 , S7510/41 , S7310/12 , S5013/26 , S5150/63 , S7920/65 , S5140/26 , S5320/06 , S738/17 , S7720/31 , S5340/06 , S7530/50 , S7550/50 , S7370/41 , S7780/64 , S7520/50 , S7710/26 , S5510/45 , S9511/63 , RQ1280/17 , RQ1260/21 , RQ1155/81 , RQ1187/45 , RQ1197/39 , RQ1167/54 , S9111/31 , S9521/31 , RQ1141/80 , S9161/31 , S9111/41 , RQ1175/84 , AT890/82 , RQ1251/82 , RQ1285/83 , RQ1275/82 , AT750/82 , RQ1195/21OP , RQ1167/17 , RQ1187/16 , RQ1275/16OP , YS534/17OP , RQ1175/16OP , RQ1251/80 , RQ1251/81 , RQ1284/21 , RQ1155/80 , RQ1155/82 , RQ1167/16 , YS521/17 , YS534/17 , RQ1285/21 , RQ1280/21OP , RQ1155/16OP , AT620/14 , RQ1141/16 , RQ1250/80 , RQ1253/17 , RQ1275/16 , RQ1195/21 , RQ1175/16 , AT890/26 , RQ1151/16 , RQ1155/16 , RQ1185/21 , AT880/44 , AT890/20 , AT750/20 , AT890/41 , AT750/41 , AT893/41 , AT893/20 , AT891/16 , AT940/20 , AT752/20 , AT750/16 , AT750/26 , AT890/16 , AT890/17 , AT750/17 , AT754/16 , AT751/16 , AT751/14 , AT891/14 , RQ1261/16 , RQ1261/17 , RQ1260/03 , RQ1150/16 , RQ1260/16 , RQ1160/21 , 1150X/40 , 1150X/45 , 1160X/40 , RQ1160/16 , RQ1160/17 , RQ1160/22 , RQ1180/16 , RQ1180/17 , RQ1250/16 , RQ1250/17 , RQ1250/21 , RQ1250/22 , RQ1260/17 , RQ1260/22 , RQ1280/21 , RQ1280/22 , RQ1150/17 , RQ1280/16 , 1290X/40 , 1280X/45 , 1280X/42 , 1280X/40 , 1260X/45 , 1260X/40 , 1250X/45 , 1250X/42 , 1250X/40 , 1180X/40 , 1160X/42 , HQ7330/19 , RQ1290/21 , RQ1290/23 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen Klicken Sie hier, um weniger Produktnummern anzuzeigen

    Häufig gestellte Fragen (FAQ)

    Weitere nützliche Links

    Hilfe zum Produkt?

    Suchen Sie nach etwas anderem?

    Entdecken Sie alle Optionen für den Philips Support

    Support-Homepage
    Nach oben

    Abonnements

    Einfache Kündigung Ihrer Verträge

    Verträge hier kündigen
    Warranty icon

    Wir garantieren langanhaltende Zufriedenheit durch erstklassige Qualität

    Unsere Garantiebedingungen ansehen
    Refurbishment icon

    Wir geben Produkten ein zweites Leben mit Refurbishment *

    Besser-als-neu-Editionen kaufen
    Parts and accessories

    Wir helfen dir, einzelne Teile statt ganze Produkte zu ersetzen*

    Ersatzteile und Zubehör kaufen
    Sustainability icon

    Wir übernehmen Verantwortung für unser Handeln

    Unsere Nachhaltigkeitsziele lesen

    * Gilt nur für Körperpflege-, Mutter-Kind- und Haushaltsprodukte

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Alle Rechte vorbehalten.

    Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.

    Ich verstehe

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue
    Nach oben

    Unsere Seite wird am besten mit der neuesten Version von Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox angezeigt.