Sie können jeden handelsüblichen Rasierschaum oder jedes handelsübliche Gel für die Nassrasur mit Ihrem lektrischen Philips Nass- und Trockenrasierer verwenden.

Die Nassrasur ist zwar energieintensiver und kann den Akku Ihres Rasierers schneller verbrauchen, die Leistung des Rasierers wird jedoch nicht beeinträchtigt.

Hinweis: Bevor Sie Ihren Rasierer nass machen, vergewissern Sie sich immer, dass dieser wasserdicht ist. Lesen Sie in der Bedienungsanleitung (auch online verfügbar) nach, oder prüfen Sie auf der Rückseite Ihres Rasierers nach, ob ein Wasserhahn- oder Badewannensymbol vorhanden ist.