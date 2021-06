Der Groomer muss regelmäßig gereinigt werden, um ordnungsgemäß zu funktionieren. Haare oder Schmutz können im Gerät stecken bleiben und die Leistung beeinträchtigen. Vor der Reinigung Ihres Groomers müssen Sie herausfinden, ob er nass gereinigt werden darf oder nur für die trockene Reinigung geeignet ist. Abwaschbare Groomer Diese sind mit einem aufgedruckten Wasserhahn- oder Duschsymbol versehen. Um diese Geräte zu reinigen, müssen die Aufsätze und die Schneideeinheit abgenommen und der darunterliegende Bereich mit Wasser gereinigt werden. Verwende keine Seifen oder Reinigungsmittel, da diese das Schutzfett auf dem Schneidegerät entfernen und die Leistung dadurch beeinträchtigt werden kann. Wasche und trockne die Aufsätze separat, bevor Du sie wieder am Groomer anbringst. Nicht abwaschbare Groomer Diese Geräte sind mit einem durchkreuzten Wasserhahnsymbol versehen. Diese Geräte können nicht mit Wasser gereinigt werden. Wenn Du die Aufsätze entfernst, reinige den darunterliegenden Bereich mit der im Lieferumfang enthaltenen kleinen Bürste, oder verwende ein Wattestäbchen. Nicht waschbare Groomer mit abwaschbaren Aufsätzen Einige Philips Trimmer sind nicht abwaschbar, die Aufsätze können jedoch gereinigt werden. Um diese Aufsätze zu reinigen, nimmst du die Aufsätze vom Gerät ab. Vergewissere dich, dass die Aufsätze vollständig trocken sind, bevor Du sie wieder auf den Groomer setzt. Sieh Dir das folgende Anleitungsvideo an, um zu erfahren, wie Du solche Geräte reinigst. Weitere detaillierte Anweisungen speziell für Ihr Modell finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Der Akku Deines Groomers ist leer.

Der Akku Deines Philips Groomers ist möglicherweise leer. Wir empfehlen Dir, den Rasierer vollständig aufzuladen und ihn anschließend erneut einzuschalten.

Hinweis: Die Lade- und Laufzeit kann je nach Groomer-Modell variieren. Weitere Informationen findest Du in der Bedienungsanleitung.

Wenn Dein Gerät mit AA-Einwegbatterien betrieben wird, ist es möglich, dass diese ersetzt werden müssen. Achten Sie beim Batteriewechsel darauf, dass die Batteriepole + und - in die richtige Richtung zeigen. Verwende nur die richtigen Einwegbatterien, wie in der Bedienungsanleitung angegeben. Verschiedene Batteriearten oder neue und gebrauchte Batterien sollten nicht zusammen verwendet werden.



Wenn Du die oben genannten Tipps befolgt hast, Dein Groomer jedoch immer noch nicht funktioniert, wende Dich an uns. Wir helfen Dir gerne weiter.