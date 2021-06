Überprüfen Sie den Kammaufsatz gründlich, um festzustellen, ob er Schäden aufweist. Achten Sie besonders auf die Rückseite des Kammaufsatzes, wo sich winzige Halterungen befinden, die am OneBlade Gehäuse einrasten. Wenn diese beschädigt sind, kann der Kammaufsatz nicht ordnungsgemäß aufgesetzt werden. Ersatz erhalten Sie in unserem Online-Shop. Oder Sie wenden sich an uns. Wir helfen Ihnen gerne weiter.