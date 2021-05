Der BrushPacer teilt die Putzzeit in sechs gleiche Segmente auf und gibt an, wann Sie zum nächsten Bereich wechseln sollten. Segmente werden mit einer kurzen Vibrationspause angezeigt.



Die Zahnbürste beendet die Funktion am Ende des Putzvorgangs automatisch.



Hinweis: Wenn Sie den Modus White+ oder Gum Health verwenden, können zusätzliche Segmente hinzugefügt werden. Modibeschreibungen finden Sie in der Sonicare App.