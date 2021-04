Ihre Sonicare Zahnbürste misst die Bürstenbewegung, sodass sie erkennen kann, ob Sie Ihre Zähne schrubben, was für Ihre Zähne und Ihr Zahnfleisch schädlich sein kann. Wenn Sie während des Putzens regelmäßig schrubben, empfiehlt die App, die Funktion zu aktivieren.



Nach der Aktivierung leuchtet die Feedbackanzeige am Handstück gelb und die Zahnbürste vibriert unterschiedlich. Die Anzeige und die Vibration werden wieder auf die normale Stufe zurückgesetzt, wenn Sie mit dem Schrubben aufhören.



Hinweis: Diese Funktion ist bei Ihrer Zahnbürste nicht automatisch aktiviert. Weitere Informationen zum Aktivieren finden Sie unter "Wie kann ich das Schrubb-Feedback ein- und ausschalten?" in den FAQ.