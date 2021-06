Wasserdichte Geräte sorgen für ein komfortables Ergebnis, egal ob Sie unter der Dusche stehen oder nicht. Solche Produkte sind wasserfest, sodass sie auch unter der Dusche verwendet und mit Wasser ausgespült werden können. Es ist wichtig, den Gerätekopf auf Verschmutzungen, Beschädigungen oder Abnutzungen zu überprüfen. Ein defekter Gerätekopf führt dazu, dass die Leistung des Produkts abnimmt oder kann sogar Hautirritationen verursachen. Ist der Gerätekopf beschädigt, muss er sofort ausgetauscht werden. Verwenden Sie das Gerät auf sauberer Haut. Wir empfehlen, einen Tag vor dem Epilieren oder Rasieren ein Hautpeeling durchzuführen. Dadurch werden abgestorbene Hautzellen um Ihre Haarfollikel entfernt. Dies erleichtert die Haarentfernung und reduziert die Anzahl eingewachsener Haare. Probieren Sie es aus und finden Sie heraus, was für Sie am besten funktioniert.

Für ein angenehmes Gefühl und gleichmäßige Bewegungen können Sie das Gerät auf nasser Haut verwenden. Spülen Sie den Kopf bei Verwendung im nassem Zustand regelmäßig aus, um Haare zu entfernen und sicherzustellen, dass der Rasierer weiterhin sanft über Ihre Haut gleitet. Stellen Sie sicher, dass Ihre Haut vollständig nass ist. Bedenken Sie, dass nasse Haare tendenziell mehr an der Haut haften. Auf trockener Haut erzielen Sie möglicherweise bessere Ergebnisse. Tupfen Sie Ihre Haut nach der Verwendung sanft trocken.

Tragen Sie zur anschließenden Pflege eine (alkoholfreie) Aloe-vera-Creme/-Lotion oder eine Feuchtigkeitscreme sanft auf Ihre Haut auf. Dies hat einen kühlenden und beruhigenden Effekt. Nach dem Epilieren können Sie auch ein Kühlkissen verwenden, um die Haut zu beruhigen. Warten Sie außerdem die Eingewöhnungsphase ab und geben Sie Ihrer Haut zwischen den Rasuren etwas Zeit, um sich zu erholen. Reinigen Sie das Gerät gründlich, um alle Haare vom Kopf des Geräts zu entfernen und lassen Sie es an der Luft trocknen.

Empfindliche Haut

Stellen Sie sicher, dass die Haut sauber ist. Straffen Sie die Haut, trimmen Sie lange Haare vorab auf 3 mm und gehen Sie sanft vor. Versuchen Sie, mit oder gegen den Strich zu rasieren, um herauszufinden, was für Sie angenehmer ist.



Wenn Sie einen Tag oder etwas länger vor der Verwendung des Geräts ein Hautpeeling durchführen, werden abgestorbene Hautzellen entfernt. Außerdem erleichtert dies die Haarentfernung und reduziert die Anzahl eingewachsener Haare. Überprüfen Sie, ob Ihre Haut zwischen dem Peeling und dem Epilieren oder Rasieren etwas mehr Zeit braucht, damit es nicht zu Irritationen kommt.



Überprüfen Sie, was am besten funktioniert, z. B. sanfte Hautpflegeprodukte und Wasser, wenn Ihr Gerät wasserdicht ist.