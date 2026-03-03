Die geschätzte Ladezeit für Ihr Produkt wird auf Grundlage einer Aufladung mit einem USB-Adapter mit 5 V, gleich oder höher als 1 A berechnet. Die meisten USB-Adapter bieten ausreichend Strom, um das Produkt innerhalb der angegebenen Zeit aufzuladen. Wenn ein Adapter mit einer niedrigeren Nennleistung verwendet wird, kann das Aufladen länger dauern.



Um die korrekte Ladezeit zu einzuhalten, empfehlen wir die Verwendung eines USB-Adapters mit 5 V, 1 A.



Sie besitzen noch keinen? Sie finden einen geeigneten Adapter von Philips (z. B. den USB-Adapter HQ87 IPX4) unter www.philips.com/support.