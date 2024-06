Der effiziente Ratgeber für Eltern zum Thema Flaschenernährung

Wie sehen die Grundlagen aus? Lassen Sie uns von ganz vorne beginnen: Wie viele Babyfläschchen benötigen Sie? Und wie sieht es mit dem Zubehör aus? Der ideale Anfang sieht wie folgt aus: Sechs Babyfläschchen mit Sauger und Verschlusskappen

Eine Flaschenbürste

Eine Milchpumpe (wenn Sie abpumpen)

Sterilisator und Fläschchenwärmer Die Größe der Flasche und der Durchfluss des Saugers hängen vom Alter Ihres Kindes ab. Beachten Sie daher die Altersangaben auf der Verpackung. Wir empfehlen, Sauger alle drei Monate auszutauschen. Vergessen Sie auch nicht, andere Aufsichtspersonen zu berücksichtigen. Viele Mütter empfinden es als praktisch, einige Flaschen vorrätig zu haben, wenn ihr Kind von einer anderen Person außerhalb des eigenen Zuhauses mit der Flasche gefüttert wird. Einfache Methoden für die Zubereitung und Fütterung von Mahlzeiten Hier finden Sie einige Tipps, mit denen Sie die Vorbereitung der Mahlzeiten schnell und einfach gestalten können. Etikettieren Sie Aufbewahrungsbehälter für Milch, damit Sie schnell erkennen, was wann abläuft.

Legen Sie Aufbewahrungsregeln für Milch fest, um Verschwendung zu vermeiden.

Wenn Sie unterwegs sind, nutzen Sie Dampfsterilisierungsbeutel für die Mikrowelle, um Platz in der Handtasche zu sparen (unsere können bis zu 20 Mal wiederverwendet werden).

Vermeiden Sie Durcheinander in der Küche und Aufwand, indem Sie einen elektrischen Dampfsterilisator für Babyfläschchen verwenden.

Verwenden Sie Ihren Sterilisator auch für Schnuller, Milchpumpen und Beißringe.

Verwenden Sie einen Baby-Fläschchenwärmer, um Milch aufzutauen und gleichmäßig aufzuwärmen. So sparen Sie Zeit und bewahren die Qualität der Milch.

Wärmen Sie nur so viel Milch auf, wie Ihr Baby benötigt, um Verschwendung zu vermeiden.

Beziehen Sie die ganze Familie bei der Flaschenernährung ein. So können andere Familienmitglieder eine Bindung aufbauen, und Mama kann ab und zu die Füße hochlegen. Sie möchten mehr über unsere Fläschchenwärmer und Sterilisatoren erfahren? Entdecken Sie hier das gesamte Produktangebot.