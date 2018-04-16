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Eingestellt

BrillianceLCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

19S4QAB/01

3

| (1) Bewertung

Unentbehrliche Funktionen, effiziente Leistung

Der Philips Monitor besteht aus 25 % recycelten Materialien. Mit seinem ohne PVC und bromierte Flammschutzmittel hergestellten Gehäuse ist er somit umweltfreundlich und produktiv zugleich.

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für maximale Produktivität

Unentbehrliche Funktionen, effiziente Leistung

  • S-Line

  • 48,3 cm (19")

  • 1.280 x 1.024 (SXGA)

IPS-ADS-Technologie für einen größeren Blickwinkel und verbesserte Bildgenauigkeit und Farbtreue

IPS-ADS-Technologie für einen größeren Blickwinkel und verbesserte Bildgenauigkeit und Farbtreue

IPS-ADS-Monitore verwenden eine fortschrittliche Technologie, die für einen besonders großen Blickwinkel von 178/178 Grad sorgt und es so ermöglicht, Inhalte auf dem Monitor aus nahezu jedem Winkel zu sehen! Im Gegensatz zur standardmäßigen TN-Technologie erhalten Sie mit IPS-ADS herausragend scharfe Bilder mit lebendigen Farben. Dadurch eignet sich die Technologie nicht nur ideal für Fotos, Filme und Internet, sondern auch für professionelle Anwendungen mit hohen Anforderungen an Farbtreue und Farbkonsistenz.

Geringere Ermüdung der Augen dank FlickerFree Technologie

Geringere Ermüdung der Augen dank FlickerFree Technologie

Aufgrund der Art und Weise, wie die Helligkeit auf Bildschirmen mit LED-Hintergrundbeleuchtung geregelt wird, empfinden einige Benutzer ein Flimmern auf dem Bildschirm, was zur Ermüdung der Augen führt. Philips FlickerFree Technologie wendet eine neue Lösung zur Helligkeitsregelung an und reduziert so das Flimmern für mehr Sehkomfort.

Integrierte Stereo-Lautsprecher für Multimedia

Integrierte Stereo-Lautsprecher für Multimedia

Im Display sind hochwertige Stereo-Lautsprecher integriert. Diese sind je nach Modell und Design sichtbar vorne, unsichtbar unten, oben oder hinten angebracht.

Technische Daten

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3.0

von 5

1

Bewertung

5
4
2
1

16/04/2018

United Kingdom

United Kingdom

Good and bad points

This monitor screen is very good. The menu buttons on the bottom right are impossible to read without shining a torch on them! Had I known the speakers were so poor I would have bought a much cheaper monitor without built in speakers. I have now connected an 18 year old pair of Labtec speakers that do a wonderful job.

Diese Bewertung wurde für Brilliance 19S4QAB LED-backlit LCD monitor verfasst

Diese Bewertung wurde für Brilliance 19S4QAB LED-backlit LCD monitor verfasst

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