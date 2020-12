1 HDMI-Eingang mit EasyLink für eine vollwertige HDMI-Nutzung

EasyLink basiert auf dem HDMI CEC-Industrie-Standardprotokoll zur gemeinsamen Nutzung von Funktionen zwischen den angeschlossenen Geräten. Mit EasyLink benötigen Sie nur eine Fernbedienung, um die Hauptfunktionen (z.B. System-Standby) an Ihrem Fernseher und den angeschlossenen Geräten zu steuern. HDMI garantiert durch unkomprimierte, digitale RGB-Übertragung die höchste Ausgabeauflösung. HDMI verwendet den HDCP-Kopierschutz. An den HDMI-Eingang am Fernseher können Sie mehrere HD-Quellen anschließen, z. B. eine HD-Set-Top-Box, einen Blu-ray-Player und eine Spielekonsole oder einen Digital Camcorder.