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Eingestellt

LCD-Monitor mit SoftBlue Technology

243S7EJMB/01

3.6

| (7) Bewertungen

Zuverlässige und grundlegende Funktionen,

Unser S-Line-Monitor sorgt für Unternehmenseffizienz. Dank des extra breiten IPS-Bildschirms mit SoftBlue Technology ist er hervorragend für augenschonendes Arbeiten geeignet. Der höhenverstellbare, rahmenlose Bildschirm ermöglicht es, mehrere Monitore nebeneinander aufzustellen – somit haben Sie eine noch bessere Sicht.

Alle Vorteile anzeigen

die Unternehmenseffizienz vorantreiben

Zuverlässige und grundlegende Funktionen,

  • S-Line

  • 24 (23,8"/60,5 cm Diagonale)

  • 1.920 x 1.080 (Full HD)

SmartConnect mit DisplayPort-, HDMI- und VGA-Anschlüssen

Diese Philips Monitore verfügen über unzählige Konnektivitätsoptionen und mehrere Anschlüsse wie VGA, DisplayPort oder Universal-HDMI-Anschluss, sodass Sie unkomprimierte Audio- und Videoinhalte mit hoher Auflösung genießen können. Die USB-Verbindung stellt Datenübertragung mit überragender Geschwindigkeit bei gleichzeitiger universeller Konnektivität sicher. Ganz gleich, welche Quelle Sie nutzen, dieser Philips Monitor stellt sicher, dass Ihre Investition sich noch lange lohnt!

SoftBlue Technology ist augenschonend und behält die Farbe bei

Die SoftBlue LED-Technology nutzt eine intelligente Technologie zur Verringerung der schädlichen blauen Lichtwellen, ohne die Farbe oder das Bild auf dem Monitor zu beeinträchtigen. Die SoftBlue LED-Technology wurde von der internationalen Testorganisation TÜV Rheinland zertifiziert und reduziert nachweislich schädliche, blaue Lichtwellen.

Geringere Ermüdung der Augen dank FlickerFree Technologie

Aufgrund der Art und Weise, wie die Helligkeit auf Bildschirmen mit LED-Hintergrundbeleuchtung geregelt wird, empfinden einige Benutzer ein Flimmern auf dem Bildschirm, was zur Ermüdung der Augen führt. Philips FlickerFree Technologie wendet eine neue Lösung zur Helligkeitsregelung an und reduziert so das Flimmern für mehr Sehkomfort.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.6

von 5

7

Bewertungen

3

09/08/2022

Italia

Italia

Verifizierter Käufer

Philips non si smentisce mai

Prodotto ben costrito e solido Funzionamento impeccabile con scheda NVIDIA RTX 1000 Colori piacevoli e realistici Dotazione cavi completa

Vorteile

compatto

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 223S7EJMB Monitor LCD con tecnologia SoftBlue verfasst

Datum der Benutzung 2021-07-09

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 223S7EJMB Monitor LCD con tecnologia SoftBlue verfasst

Datum der Benutzung 2021-07-09

16/02/2018

Italia

Italia

Monitor ottimo per il lavoro quotidiano e molto completo

Forse l'unico monitor a prezzo accessibile con VGA, HDMI e displayport! In più integra un comodo HUB USB a 4 porte. La qualità video è ottima, rispetto ai monitor Philips della serie V qua si è su un altro pianeta a livello di nitidezza dell'immagine e saturazione dei colori. Dovendone montare molti all'anno avrei preferito che venisse mantenuto l'aggancio rapido della base al monitor, senza le viti (vedi Philips 240S)

Diese Bewertung wurde für 243S7EJMB Monitor LCD con tecnologia SoftBlue verfasst

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21/01/2021

Portugal

Portugal

Verifizierter Käufer

Excelente Imagem

O que gosto menos. A fraca qualidade de som stereo

Nachteile

Qualidade de Som

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 243S7EJMB Monitor LCD com tecnologia SoftBlue verfasst

Datum der Benutzung 2019-12-21

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 243S7EJMB Monitor LCD com tecnologia SoftBlue verfasst

Datum der Benutzung 2019-12-21

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Haftungsausschlüsse

  1. Die Wortmarke/das Warenzeichen "IPS" und ähnliche Patente auf Technologien sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.

  2. Reaktionszeitwert gleich SmartResponse

  3. NTSC-Bereich basiert auf CIE1976

  4. sRGB-Bereich basiert auf CIE1931

  5. Die EPEAT-Bewertung ist nur in Ländern gültig, in denen Philips das Produkt registriert. Besuchen Sie https://www.epeat.net/, um den Registrierungsstatus in Ihrem Land zu erfahren.

  6. Schnelles Aufladen nach USB-BC 1.2-Standard