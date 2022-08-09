Eingestellt
243S7EJMB/01
Zuverlässige und grundlegende Funktionen,
Unser S-Line-Monitor sorgt für Unternehmenseffizienz. Dank des extra breiten IPS-Bildschirms mit SoftBlue Technology ist er hervorragend für augenschonendes Arbeiten geeignet. Der höhenverstellbare, rahmenlose Bildschirm ermöglicht es, mehrere Monitore nebeneinander aufzustellen – somit haben Sie eine noch bessere Sicht.
S-Line
24 (23,8"/60,5 cm Diagonale)
1.920 x 1.080 (Full HD)
Diese Philips Monitore verfügen über unzählige Konnektivitätsoptionen und mehrere Anschlüsse wie VGA, DisplayPort oder Universal-HDMI-Anschluss, sodass Sie unkomprimierte Audio- und Videoinhalte mit hoher Auflösung genießen können. Die USB-Verbindung stellt Datenübertragung mit überragender Geschwindigkeit bei gleichzeitiger universeller Konnektivität sicher. Ganz gleich, welche Quelle Sie nutzen, dieser Philips Monitor stellt sicher, dass Ihre Investition sich noch lange lohnt!
Die SoftBlue LED-Technology nutzt eine intelligente Technologie zur Verringerung der schädlichen blauen Lichtwellen, ohne die Farbe oder das Bild auf dem Monitor zu beeinträchtigen. Die SoftBlue LED-Technology wurde von der internationalen Testorganisation TÜV Rheinland zertifiziert und reduziert nachweislich schädliche, blaue Lichtwellen.
Aufgrund der Art und Weise, wie die Helligkeit auf Bildschirmen mit LED-Hintergrundbeleuchtung geregelt wird, empfinden einige Benutzer ein Flimmern auf dem Bildschirm, was zur Ermüdung der Augen führt. Philips FlickerFree Technologie wendet eine neue Lösung zur Helligkeitsregelung an und reduziert so das Flimmern für mehr Sehkomfort.
3.6
von 5
7
Bewertungen
Repetro46
09/08/2022
Italia
Verifizierter Käufer
Philips non si smentisce mai
Prodotto ben costrito e solido Funzionamento impeccabile con scheda NVIDIA RTX 1000 Colori piacevoli e realistici Dotazione cavi completa
Vorteile
compatto
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 223S7EJMB Monitor LCD con tecnologia SoftBlue verfasst
Datum der Benutzung 2021-07-09
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Datum der Benutzung 2021-07-09
matti157
16/02/2018
Italia
Monitor ottimo per il lavoro quotidiano e molto completo
Forse l'unico monitor a prezzo accessibile con VGA, HDMI e displayport! In più integra un comodo HUB USB a 4 porte. La qualità video è ottima, rispetto ai monitor Philips della serie V qua si è su un altro pianeta a livello di nitidezza dell'immagine e saturazione dei colori. Dovendone montare molti all'anno avrei preferito che venisse mantenuto l'aggancio rapido della base al monitor, senza le viti (vedi Philips 240S)
Diese Bewertung wurde für 243S7EJMB Monitor LCD con tecnologia SoftBlue verfasst
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Kazunga
21/01/2021
Portugal
Verifizierter Käufer
Excelente Imagem
O que gosto menos. A fraca qualidade de som stereo
Nachteile
Qualidade de Som
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 243S7EJMB Monitor LCD com tecnologia SoftBlue verfasst
Datum der Benutzung 2019-12-21
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Datum der Benutzung 2019-12-21
Die Wortmarke/das Warenzeichen "IPS" und ähnliche Patente auf Technologien sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.
Reaktionszeitwert gleich SmartResponse
NTSC-Bereich basiert auf CIE1976
sRGB-Bereich basiert auf CIE1931
Die EPEAT-Bewertung ist nur in Ländern gültig, in denen Philips das Produkt registriert. Besuchen Sie https://www.epeat.net/, um den Registrierungsstatus in Ihrem Land zu erfahren.
Schnelles Aufladen nach USB-BC 1.2-Standard