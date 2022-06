Für einen einmaligen Look.

Mit seinem schwarzen Rahmen und den schlanken Standfüßen glänzt dieser elegante 39-Zoll-Fernseher in einem unvergleichlichen Design. Egal, ob Sie ihn in der Küche als Blickfang platzieren oder in Ihr Schlafzimmer integrieren möchten – er ist perfekt für kleinere Räume.